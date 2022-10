Napoli: la città, le donne, presentazione dei podcast giovedì 20 alla Federico II.

Si presentano giovedì 20 ottobre 2022, alle 11, nell’aula Pessina dell’Università Federico II, in corso Umberto I, 40, i Podcast Video ‘Napoli: la città, le donne’ progetto ideato, promosso e realizzato dal CUG – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Sono 8 e ricordano altrettante straordinarie eroine attraverso i luoghi della città. L’idea alla base del progetto, che continuerà a realizzare podcast, è di legare ad un luogo di Napoli il profilo di una donna che abbia fatto molto per quel luogo.

Il prodotto nasce da un’idea delle docenti Francesca Galgano, Francesca Marone della Federico II e Vittoria Fiorelli del Suor Orsola Benincasa. La regia è di Raffaele Ceriello.

Nel corso della presentazione intervengono, Rita Mastrullo, prorettrice dell’Università Federico II, Emanuela Ferrante, assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Paola Giordano, prorettrice dell’Università Suor Orsola Benincasa, Andrea Mazzucchi, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici e Concetta Giancola, presidente CUG Federico II. Modera Maria Esposito, responsabile dell’ufficio stampa dell’Ateneo.