Notte per uomini soli, studio sull’isolamento digitale a San Marcellino e Festo.

Isolamento digitale al centro del Teatro Forum di F2 Cultura. La Federico II prosegue il ciclo di incontri che si propone di affrontare temi di attualità attraverso rappresentazioni teatrali e momenti di confronto.

‘Notte per uomini soli. Studio sull’isolamento digitale’, è l’evento in programma mercoledì 30 marzo 2022, dalle 11, nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo. Una giornata che vuole mettere insieme diverse prospettive, ascoltare il racconto di giovani studenti, le parole degli esperti, canzoni e ammirare rappresentazioni teatrali che, oltre a suscitare grandi emozioni, spronano alla riflessione.

L’idea è quella di analizzare il tema su più fronti, quindi, con particolare attenzione al post pandemia, ai ragazzi e al mondo della scuola.

Ad aprire la giornata saranno i saluti istituzionali di Rita Mastrullo, Prorettrice dell’Università di Napoli Federico II. A seguire Barbara Buonaiuto canterà ‘O Scuro”. Fabiana Fiengo interverrà su ‘Nota sull’illustrazione Alice in Webland’. Sarà poi il momento dello spettacolo ‘Notte per uomini soli. Studio sull’isolamento digitale’, da cui trae origine l’evento. Pièce teatrale di Adriano Falivene, con Raffaele Parisi e Adriano Falivene, ispirato ai testi di J.L. Borges, J.B.Luc, G. Orwell.

Alle 12 ‘Quanta paura in un pixel di felicità’, una riflessione degli studenti della IV B liceo Giuseppe Mazzini di Napoli e a seguire la Tavola rotonda con la partecipazione di Maria Filippone, Vicesindaco Comune di Napoli, Gennaro Pastore, Direttore Dipartimento Dipendenze A.S.L. Napoli 1 centro, Claudio Zullo, Direttore Unità Operativa Complessa Psicologia Clinica – A.S.L. Napoli 1 centro e Massimo Di Roberto, docente Liceo Ginnasio Classico Statale A. Genovesi di Napoli. Modera la giornalista Francesca Fortunato.

Per i non registrati sarà possibile seguire l’evento in streaming.