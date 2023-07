Open Day del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II mercoledì 12

Appuntamento da non perdere per tutti gli studenti che si preparano a scegliere il corso di laurea magistrale. Mercoledì 12 luglio, dalle 10.30 alle 13.00, il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II presenta, con un open day, nell’aula T-2 della sede di Vico Monte di Pietà 1, i suoi corsi di laurea magistrale: Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica; Sociologia digitale e Analisi del web; Innovazione Sociale.

Tre percorsi formativi orientati sui temi, le competenze e le professioni del futuro: acquisizione di strumenti e metodologie delle scienze sociali per governare i processi di trasformazione in atto su comunicazione, digitale e innovazione.

Le specializzazioni proposte dal Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II preparano gli studenti a misurarsi in uno dei mercati del lavoro più in espansione e costantemente alla ricerca di figure professionali specifiche. Lauree magistrali ideate per formare laureati in grado di coniugare una formazione scientifica teorica con un’applicazione pratica delle conoscenze acquisite.

I corsi si avvalgono, infatti, sia di metodi didattici ormai consolidati che di pratiche di apprendimento innovative con il largo uso delle nuove tecnologie digitali. Lezioni frontali integrate da laboratori didattici, esercitazioni, project and action work in rapporto con il mondo delle professioni e le realtà produttive più rappresentative.

Si scoprirà e si capirà di più nel corso dell’open day che inizierà con i saluti della Direttrice del Dipartimento, la prof.ssa Dora Gambardella, e proseguirà con la presentazione dei corsi da parte dei coordinatori dei CdL, rispettivamente il prof. Lello Savonardo per Comunicazione pubblica, sociale e politica, il prof. Biagio Aragona per Sociologia digitale e analisi del web, e il prof. Francesco Pirone per Innovazione sociale. A chiudere la plenaria ci saranno gli interventi dei laureati dei Corsi. Saranno presenti anche i docenti dei corsi di laurea magistrale. L’Open Day proseguirà all’esterno dell’aula presso i tre stand allestiti e dedicati ad ogni corso di laurea magistrale. Gli studenti potranno confrontarsi con i coordinatori ma anche con rappresentanti degli studenti, tirocinanti, laureati ed ex-studenti, oggi, attori nel mondo del lavoro. La pagina web dove trovare tutte le informazioni è:

http://www.scienzesociali.unina.it/didattica/corsi-di-laurea/lauree-magistrali

Corso di Laurea Magistrale in COMUNICAZIONE PUBBLICA, SOCIALE E POLITICA

Coordinatore prof. Lello Savonardo

Il percorso di studi offre agli studenti una conoscenza avanzata delle discipline sociologiche e in particolare della sociologia dei processi culturali e comunicativi, fornendo una elevata capacità di analisi e interpretazione dei fenomeni sociali in relazione alle dinamiche della comunicazione e dei media. I laureati in Comunicazione Pubblica Sociale e Politica potranno svolgere attività professionali, di ricerca e di consulenza specialistica nei settori della comunicazione pubblica, sociale, istituzionale, politica e d’impresa, nonché nei settori del digitale, del marketing e della pubblicità. Attraverso il punto di forza dell’interdisciplinarietà, il percorso formativo apre a diversi sbocchi occupazionali nell’ambito della comunicazione, delle industrie culturali e creative, della ricerca di mercato e demoscopica, dei mezzi di comunicazione di massa e dei media digitali. I laureati saranno in grado di ricoprire ruoli operativi e di alta responsabilità in enti pubblici e privati, aziende, agenzie di comunicazione, media companies e istituti di ricerca.

Guida dello studente: https://www.orientamento.unina.it/corsidistudio/comunicazione-pubblica-sociale-e-politica/

Corso di Laurea Magistrale in SOCIOLOGIA DIGITALE E ANALISI DEL WEB

Coordinatore prof. Biagio Aragona

Il corso forma analisti della trasformazione digitale, e dei suoi effetti sulle organizzazioni, le aziende, e i diversi gruppi sociali, grazie ad un percorso di studi interdisciplinare che attraversa molti ambiti delle scienze sociali (sociologia, scienze politiche, storia, organizzazione, diritto) e statistiche (statistica, demografia). Le scienze sociali vengono spesso considerate troppo lente per stare al passo del cambiamento tecnologico, invece, il Corso di Studi (CdS) in Sociologia Digitale e Analisi del Web nasce dalla convinzione che è solo con il loro contributo che si riuscirà a far pendere la bilancia dell’innovazione digitale verso traiettorie sociali inclusive, riflessive e sostenibili. I laureati maturano competenze professionali di direzione, consulenza, progettazione, coordinamento e realizzazione di attività di ricerca e analisi – attraverso dati e strumenti digitali – dei diversi fenomeni della società digitale, e dei processi di trasformazione digitale nel settore pubblico, privato e delle start-up innovative.

Guida dello studente: https://www.orientamento.unina.it/corsidistudio/sociologia-digitale-e-analisi-del-web/

Corso di Laurea Magistrale in INNOVAZIONE SOCIALE

Coordinatore prof. Francesco Pirone

Questo corso di laurea è immaginato per chi ha voglia di fare qualcosa per migliorare il mondo, la propria città e la propria comunità. L’innovazione sociale riguarda la progettazione e l’implementazione di nuove soluzioni collettive che implicano cambiamenti concettuali, di processo, di prodotto o organizzativi con la finalità di migliorare il sistema di welfare e contribuire al benessere degli individui e delle comunità. In questa prospettiva il corso si propone di formare un esperto in analisi e gestione dell’innovazione sociale che sia in grado di svolgere in maniera integrata funzioni di progettazione, gestione, analisi e valutazione di interventi di trasformazione sociale. Lo scopo è produrre esiti desiderabili in termini di miglioramento della solidarietà sociale, della sostenibilità ambientale e del rendimento economico di organizzazioni, reti e sistemi territoriali.

Guida dello studente: https://www.orientamento.unina.it/corsidistudio/innovazione-sociale/