OpNet partecipa al “Tour dei Visionari”, il progetto realizzato dagli studenti della 5G Academy, il percorso di alta formazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Lo scorso sabato a Napoli, in occasione del graduation day della 5G Academy, è andato in scena il Tour dei Visionari, un percorso storico tra gli esponenti della cultura partenopea, realizzato dagli studenti della IV edizione dell’ Academy dell’Università Federico II, il percorso di alta formazione sui temi della trasformazione digitale e delle tecnologie emergenti, a cui collaborano il CeSMA – Centro Servizi Metereologici e Tecnologici Avanzati – Nokia, TIM, in collaborazione con Fastweb, Kineton e OpNet.

Grazie alle tecnologie digitali alcune delle statue dei personaggi illustri presenti nel cortile dell’Ateneo federiciano hanno preso vita attraverso l’utilizzo di smartglasses e piattaforme evolute per cellulari 5G.

Dopo gli interventi del Rettore Matteo Lorito e del sindaco Gaetano Manfredi, che hanno inaugurato la cerimonia, è seguito il dibattito “Reale e Virtuale: la cultura aumentata”, moderato dal giornalista del Corriere della Sera Nicola Saldutti.

Per OpNet ha partecipato Luisa Guida, Head of 5G Vertical Sales della Società, che ha raccontato come il 5G sia davvero “abilitatore” di cambiamento, in grado di valorizzare tecnologie come AI e realtà aumentata, per nuove soluzioni flessibili, interattive, autoapprendenti, anche strettamente legate al campo della cultura.

Ed è questo che hanno dimostrato i progetti realizzati dagli studenti della 5G Academy: una tecnologia che si fa promotrice di una cultura più pervasiva, che si fa didattica, facendoci immergere in un’esperienza di interazione personale ed emozionante.

In quest’ottica, la nuova collaborazione tra OpNet e la 5G Academy si integra perfettamente nei piani di sviluppo dell’Azienda e ne rappresenta il motore propulsivo: la 5G Academy, infatti, punta a offrire a laureandi, laureati e/o giovani professionisti una preparazione certificata sui temi chiave della tecnologia, come 5G, Cloud, IoT ed Edge Computing, per trasferire competenze tecniche, gestionali e di consulenza, utili al potenziamento del loro mindset digitale e dello spirito imprenditoriale.

Un percorso che, quindi, facilita l’ingresso di giovani talenti in OpNet e nelle altre aziende di settore, come figure manageriali e tecniche in grado di sfruttare opportunamente i nuovi modelli di business resi disponibili in ambiti applicativi anche molto diversi tra di loro.

Così ha commentato Federica Iannacci, Head of Human Resources OpNet:

“La nostra presenza nella 5G Academy conferma come OpNet voglia essere non solo un abilitatore fondamentale sul mercato per la tecnologia 5G, ma anche protagonista dell’alfabetizzazione digitale del sistema Paese, agevolando un rapporto sinergico tra Università, imprese, territori e tecnologie avanzate”La collaborazione è, quindi, parte di un programma più ampio della Società, che ha visto recentemente la creazione della propria OpNet Academy per consentire ai circa 270 dipendenti di approfondire le proprie competenze digitali, anche attraverso corsi di Mentoring per il potenziamento di skill tecniche e manageriali.

I manager dell’Azienda, inoltre, saranno coinvolti per trasferire e condividere il proprio know-how attraverso seminari e lezioni dedicate al mondo Universitario, così da favorire la contaminazione tra saperi di realtà diverse per lo sviluppo di nuove conoscenze e il rinnovamento delle tecnologie, del business e dei processi.