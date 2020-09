Orientale, Tottoli unico candidato rettore, elezioni mercoledì 23.

Si terrà al palazzo del Mediterraneo in via Marina, mercoledì 23 settembre dalle 9 alle 19, l’elezione del nuovo Rettore dell’Università degli studi di Napoli L’Orientale, per gli anni accademici 2020-2021/2025-2026 (6 anni), che dovrà succedere a Elda Morlicchio.

Al voto 184 elettori così divisi: 160 docenti, 8 rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato, 8 rappresentanti degli studenti, 8 rappresentanti del personale abt.

In corsa il professore Roberto Tottoli, 56 anni, ordinario di Islamistica all’Orientale.