Parte oggi la tre giorni federiciana dedicata al Giro d’Italia, ‘La scienza in bicicletta’. Tappe delle ‘pillole di scienza’ Reggia di Portici, Santa Maria La Nova, piazza del Plebiscito e Rotonda Diaz.

Parte oggi la tre giorni federiciana dedicata al Giro d’Italia, ‘La scienza in bicicletta’.



Approfondimenti e dimostrazioni scientifiche con un format innovativo: ‘pillole di scienza‘ rivolte in particolar modo agli studenti e ai cittadini tutti.

ll prossimo 11 maggio il Giro d’Italia sarà a Napoli e nell’area metropolitana per quella che molti hanno già definito la tappa più bella del mondo. La Città Metropolitana di Napoli, che ha promosso la tappa di Napoli del Giro, insieme all’Università di Napoli Federico II ha messo in campo una manifestazione dai grandi numeri.

Si comincia il 9 maggio alla Reggia di Portici, poi il 10 maggio a Santa Maria la Nova ed infine l’11 maggio nel Villaggio del Giro a Piazza del Plebiscito. Le ‘pillole’ dureranno circa quindici minuti ciascuna, saranno interattive e toccheranno vari temi, tutti in qualche modo legati alla bicicletta e a una visione di futuro sostenibile.

La Città Metropolitana di Napoli ha voluto e promosso questo evento per valorizzare il territorio agli occhi dei 200 Paesi collegati dai 5 continenti, con ricadute importantissime in termini turistici e culturali.

Ma questo non è l’unico obiettivo: l’Ente di piazza Matteotti ha voluto la tappa anche per promuovere un nuovo approccio culturale con un mezzo, la bicicletta, simbolo di mobilità sostenibile e di vita sana. E così, con un occhio puntato sul Biciplan per tutta l’area che proprio la Città Metropolitana si accinge ad approvare in via definitiva, in collaborazione con l’Università di Napoli Federico II, ha messo in campo, in occasione della tappa di Napoli della Corsa Rosa, dal 9 all’11 maggio la tre giorni di approfondimenti dal titolo “La Scienza in Bicicletta”.

Le ‘pillole di scienza’

Gli incontri si svolgeranno dalle 9 alle 13 e saranno introdotti dai Consiglieri Metropolitani Delegati allo Sport, Sergio Colella, e alla Mobilità, Luciano Borrelli mentre l’11 maggio nel Villaggio del Giro a Piazza del Plebiscito sarà presente e darà il via alla giornata il Delegato a Innovazione e Terza Missione dell’Università di Napoli Federico II, Antonio Pescapè.

Le attività seminariali tenute dai docenti e ricercatori dell’Università di Napoli Federico II, le cosiddette ‘pillole di scienza’ dureranno circa quindici minuti ciascuna. Ci saranno video e immagini e ci sarà spazio per le domande di chi assisterà agli eventi, che saranno divisi in sezioni.

Il 9, alla Reggia di Portici, si toccheranno temi di grande attualità che partendo dal rapporto Alimentazione e Ambiente attraverseranno i risvolti su Paesaggi e Territori per giungere infine a Salute e Benessere. Gli interventi si snoderanno tra le nuove tecnologie alimentari per la salute di chi fa sport e l’agricoltura circolare, con interventi ad ampio raggio con un focus sul Touring Club Ciclistico e la scoperta del Belpaese a fine Ottocento, il caso Berlin City-West e le ricerche per lo sviluppo dell’agricoltura nello spazio. Non mancheranno gli approfondimenti sul corpo umano con pillole su ‘L’orecchio che pedala’ o ‘Il naso in bicicletta’ o ‘Sella ciclistica e prostata, realtà o falsi miti?’.

Il 10, invece, nella Sala consiliare di Santa Maria la Nova a Napoli, la Città Metropolitana presenterà il suo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) con il relativo Biciplan. Poi ancora tecnologia, integratori, stili di vita, ambiente, economia, sociologia, previsioni statistiche applicate alle corse, diritto sportivo, materiali innovativi e tradizionali quali il caucciù.

L’11, al Villaggio del Giro in Piazza Plebiscito, incontro diretto con i ricercatori dell’Università Federico II con dimostrazioni e discussioni, con focus su bioindicatori, analisi sensoriali, abbinate a pillole di medicina, sport, storia del ciclismo e la geologia dei luoghi della tappa. Alcune attività si terranno anche alla Rotonda Diaz.

Gli incontri potranno essere seguiti anche in streaming.

Programma completo