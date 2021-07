Presentata stamattina la “CoreAcademy. Conversion and Resilience” istituita dalla Federico II in collaborazione con KPMG, DXC Technology ed Exprivia.

Formerà figure specializzate nel settore della trasformazione dei servizi pubblici la “CoreAcademy. Conversion and Resilience”, neonata struttura di alta formazione istituito dalla Federico II in collaborazione con KPMG, DXC Technology ed Exprivia.

La CoreAcademy è stata presentata questa stamattina nella Sala del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo federiciano dal rettore, Matteo Lorito, insieme a Raffaele Zinno, vicepresidente di Kpmg Advisory SpA, Luca Cerri, Partner di Kpmg Advisory SpA, Nicola Mangia, H&PS Italy Industry Leader di DXC Technology, Tiziana Giove, Responsabile Talent Acquisition e Academy di Exprivia, e Paolo Ricci, direttore scientifico della CoreAcademy.

Gratuita, come tutti i corsi delle Academy federiciane, avrà inizio l’8 novembre prossimo.

Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il bando di partecipazione che è on line da oggi all’indirizzo www.coreacademy.unina.it.

Il progetto didattico prevede la formazione di 35 figure specializzate nel settore della trasformazione dei servizi pubblici, per questa prima edizione nell’ambito dei servizi sanitari e socio-sanitari, utilizzando un approccio multidisciplinare e circolare, che si sviluppa in sei mesi di corso, prevede lezioni frontali, laboratori, seminari, eventi esterni, project work e si svolgerà presso il polo tecnologico di San Giovanni a Teduccio della Federico II e presso le sedi dell’azienda partner.

La selezione riguarderà 20 laureati triennali e 15 laureati magistrali di età non superiore a 30 anni e che abbiano conseguito il titolo non prima dell’anno accademico 2018-2019.

Sarà possibile presentare le candidature fino al 22 settembre 2021.

Le dichiarazioni

Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: La Federico II continua a offrire opportunità ai giovani. Una nuova Academy, un percorso per quelli che saranno i nuovi manager in grado di cogliere la complessità delle sfide di oggi. Abili nelle tecnologie digitali ma, nello stesso tempo, formati sull’etica e sulla capacità di gestire progetti complessi. Sono le figure che le aziende chiedono. È un affinamento delle competenze per il contesto delle grandi aziende, in continua trasformazione ed evoluzione.

Raffaele Zinno, vicepresidente di Kpmg Advisory SpA: Sono diverse le ragioni per le quali Kpmg ha deciso di partecipare con entusiasmo, in maniera attiva, alla CoreAcademy. In primo luogo perché l’azienda è sempre stata una cinghia di trasmissione, attraverso partnership tra mondo pubblico e privato. Quindi CoreAcademy rappresenta un modello di collaborazione con le istituzioni accademiche. In secondo luogo rappresentiamo una provocazione nel mondo accademico perché le nostre risorse sono in grado di trasformare le conoscenze accademiche in capacità operative, siamo un laboratorio operativo di conoscenze accademiche. In terzo luogo l’uso della tecnologia sembra ormai consolidata mentre invece il valore del capitale umano resta una leva strategica. Sicuramente è nostra intenzione seguire gli allievi della CoreAcademy per poterli inserire in un percorso di crescita all’interno dei nostri team operativi.

Nicola Mangia, H&PS Italy Industry Leader di DXC Technology: Come aziende del settore tecnologico mettiamo al centro il valore delle persone e delle competenze. L’interazione con il mondo accademico e in particolare con i ragazzi per noi è un valore importante. Il successo si basa principalmente sul valore che queste iniziative possono rappresentare come lavoro di gruppo. La trasformazione digitale è frutto costante di questa dedizione. L’elemento di valore dobbiamo perseguire per valorizzare quello che si può esprimere sul territorio con le persone.

Tiziana Giove, Responsabile Talent Acquisition e Academy di Exprivia: Confidiamo nel buon esito di questa iniziativa finalizzata a forgiare quei talenti di cui pensiamo di avere bisogno di qui ai prossimi anni. Il mercato ce lo chiede, perché sono figure professionali che saranno di supporto al middle management per le aziende nella gestione dei progetti, accompagnando i nostri clienti in un percorso di trasformazione digitale. In particolare la pubblica amministrazione. Crediamo che il mondo della sanità possa beneficiare di questa iniziativa e soprattutto che questo percorso possa arricchirsi di una contaminazione, di un trasferimento di conoscenza attraverso la collaborazione di partner che presteranno le loro competenze e attraverso quella sinergia che si può generare nei gruppi di lavoro perché sarà una formazione didattica d’aula ma anche laboratoriale ed esponenziale.

Luca Cerri, Partner di Kpmg Advisory SpA: Abbiamo relazioni con il territorio e l’Università già sperimentate, abbiamo apprezzato le idee e le innovazioni che le Federico II ha messo in campo con i centri tecnologici di innovazione, con San Giovanni a Teduccio, il rilancio del pensiero e delle menti. Noi abbiamo l’esigenza di poter individuare persone che ci aiutino ad affrontare problemi che a volte non riusciamo a risolvere nel modo più innovativo, poterci rivolgere a giovani che si stanno formando per consegnare loro degli strumenti per farli crescere e renderli idonei a risolvere questi problemi è il nostro obiettivo.

Paolo Ricci, direttore scientifico della CoreAcademy: L’obiettivo della CoreAcademy è formare giovani, laureati triennali e magistrali, nel ruolo di assistant manager o del middle manager o del top manager nelle imprese e nelle aziende che si occupano di servizi pubblici. Nella prima edizione ci occuperemo di sanità, quindi servizi sanitari e sociosanitari. Il percorso si sviluppa in quattro moduli intorno alle quattrocento ore di lezione alternando didattica frontale, laboratori e lavori di gruppi. Si terrà a San Giovanni a Teduccio che è la sede della maggior parte delle nostre academy e vedrà il concorso forte delle imprese interessate alla Core stessa perché avremo un grosso contributo di lezioni quindi di docenze da parte di manager e anche testimonianze importanti di aziende pubbliche e di imprese di servizi pubblici. Inizierà a novembre 8 novembre è la data prevista per chiudersi il 25 maggio. Il bando per proporre le candidature è online sul sito dedicato della academy ma anche dai link possibili sui siti delle aziende partner da oggi e chiuderà i termini per il 22 settembre sul sito dedicato della academy.