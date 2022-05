Presentazione dei nuovi risultati della Collaborazione Event Horizon Telescope giovedì 12.

Giovedì 12 maggio, alle ore 14.55, si terrà una conferenza stampa congiunta con ricercatori afferenti all’Istituto Nazionale di Astrofisica, INAF, all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INFN, l’Università degli Studi di Cagliari e all’Università degli Studi Federico II di Napoli per la presentazione dei nuovi entusiasmanti risultati della collaborazione Event Horizon Telescope, EHT, riguardanti la nostra galassia, la Via Lattea.

L’evento è realizzato in Italia in contemporanea alla conferenza stampa europea in programma presso il quartier generale dello European Southern Observatory, ESO, di Garching (Germania) e a quelle che si svolgeranno nel resto del mondo.

Interverranno in presenza:

Ciriaco Goddi – membro della Collaborazione EHT presso l’Università degli Studi di Cagliari, associato INAF e INFN

Elisabetta Liuzzo – ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

Nicola Marchili – ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

Kazi Rygl – ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

Verranno inoltre diffusi contributi video di:

Mariafelicia De Laurentis – professoressa di astrofisica presso l’Università Federico II di Napoli e ricercatrice all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

Rocco Lico – associato INAF e ricercatore presso l’Instituto de Astrofísica de Andalucía, in Spagna

Sarà possibile seguire la conferenza via streaming, sul canale YouTube dell’INAF Sede Centrale e dell’INFN.