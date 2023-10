Prima edizione italiana dell’AWE, Academy for Women Entrepreneurs

È per aspiranti imprenditrici la prima edizione dell’AWE – Academy for Women Entrepreneurs, che arriva in Italia grazie alla partnership tra la Missione Diplomatica degli Stati Uniti in Italia e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.

L’iniziativa è del Dipartimento di Stato Americano e ha lo scopo di supportare donne nella realizzazione e nella crescita di realtà imprenditoriali. La prima edizione italiana darà la possibilità a 30 donne di entrare a far parte del programma internazionale. Per candidarsi c’è tempo fino al 20 ottobre 2023.

L’AWE è un programma totalmente gratuito istituito per supportare donne e ragazze nella creazione e/o nello sviluppo di realtà imprenditoriali attraverso formazione, tutoraggio, partnership commerciali e opportunità di collaborazione con imprese italiane e statunitensi per le partecipanti.

Le lezioni si terranno online sulla piattaforma Dreambuilder della Thunderbird School of Global Management dell’Università dell’Arizona, integrate presso la Federico II con sessioni di mentorship, pitch competitions, guest speaker talks, collaborazioni con incubatori ed eventi di networking con U.S. Exchange Alumni e business leaders.

AWE mira all’implementazione della conoscenza, del network e dell’accesso alle risorse necessarie per lanciare e portare al successo attività imprenditoriali promuovendo e supportando sia la parità di genere che la crescita economica del territorio di riferimento.

È dedicato a studentesse iscritte presso università italiane, neolaureate e/o professioniste che aspirano ad avviare un’attività imprenditoriale, donne con imprese di nuova creazione o con un business plan avanzato ma con risorse insufficienti, immigrate o rifugiate residenti in Italia con scarse risorse socioeconomiche o candidate il cui progetto coinvolge imprenditrici immigrate o rifugiate.

Per candidarsi ad AWE Italia basta compilare il “My Business Idea Form” e inviarlo entro il 20 ottobre 2023 includendo, facoltativamente, un video di massimo 2 minuti sull’idea imprenditoriale.

Le informazioni, il bando e il form per applicare sono disponibili su: https://www.terzamissione.unina.it/academy-for-women-entrepreneurs/

30 le partecipanti da tutto il paese che verranno reclutate attraverso un processo di selezione che si divide in due fasi.

La prima dedicata alla presentazione del progetto e la seconda a un colloquio orale volto a verificare la motivazione, l’attitudine alle tematiche del progetto formativo, il livello di conoscenza dell’inglese e degli strumenti informatici nonché le caratteristiche di fattibilità, innovazione ed impatto dell’idea imprenditoriale proposta.

Le candidate potranno partecipare da sole o come parte di un team e saranno valutate in base alla motivazione e all’impegno a partecipare al programma, alla fattibilità e all’innovazione dell’idea imprenditoriale proposta.

Saranno preferite idee imprenditoriali con impatto sociale o ambientale o in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il processo di selezione includerà la revisione dei requisiti di ammissione, la valutazione dell’iniziativa imprenditoriale e del profilo del candidato e un colloquio motivazionale con valutazione del livello della lingua inglese.

Responsabile dell’edizione per l’Italia per l’Ateneo Federico II è la federiciana Daniela Terracciano. La sede del programma sarà il Campus di San Giovanni a Teduccio.

Info su: Bureau of Educational and Cultural Affairs

Facebook: www.facebook.com/aweitaly

Instagram: awe_italy