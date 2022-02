Quartiere della Cultura. MANN, UNINA e Invitalia per la rigenerazione urbana, presentazione del libro venerdì 25.

Si terrà venerdì 25 febbraio 2022 alle 10.30 nell’aula Leone dell’Ateneo federiciano a corso Umberto I, 40, la presentazione del volume “Quartiere della Cultura. MANN, UNINA e Invitalia per la rigenerazione urbana” (Editoriale Scientifica) e della piattaforma on line UNINA MANN quartiereculturamann.unina.it.

La giornata, aperta con i saluti di Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II, Sandro Staiano, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, e Andrea Mazzucchi, Direttore del Diparimento di Studi Umanistici, vedrà gli interventi di Antonio Pescapé, Delegato alla Innovazione e Terza Missione, Mita Marra, Docente di Politiche economiche, Angelo Abignente, Docente di Filosofia del diritto e Commissione Terza Missione – Dipartimento di Giurisprudenza.

Saranno presenti gli autori Paolo Giulierini, Daniela Savy, Francesco Bifulco e Vittorio Fresa. Modera Antonella Carlo, Responsabile Ufficio Comunicazione MANN.

L’iniziativa rientra nelle attività messe in campo a seguito dell’accordo di partenariato pubblico tra il MANN, la Federico II e Invitalia, volte a mettere in rete Arte, Accademia ed Imprenditoria per creare nuovi progetti di sviluppo interessate a valorizzare il territorio partenopeo.