Ricerca e Formazione nella Società della Transizione Digitale: venerdì 22 al Complesso Universitario di San Giovanni

Si parlerà di “Ricerca e Formazione nella Società della Transizione Digitale” nel corso della giornata nazionale promossa dal CINI, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica, con la partecipazione delle università campane.

L’appuntamento è venerdì 22 settembre 2023, alle 9, nell’Aula Magna del Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Ma l’evento sarà anche trasmesso in diretta sul canale YouTube.

Il PNRR assegna alla transizione digitale un ruolo strategico per la crescita del Paese. Numerose iniziative vedono coinvolti gruppi di ricerca degli Atenei e Centri di Ricerca italiani che operano nel settore dello sviluppo delle metodologie e tecnologie legate alle tematiche dell’informatica e delle telecomunicazioni, dimostrando la qualità ricerca e la capacità di sviluppo realizzativo della comunità scientifica e industriale. Le principali iniziative riguardano: i Centri Nazionali, i Partenariati Estesi, i Centri di Competenza e gli EDIH.

L’attesa della comunità scientifica e industriale è di massimizzare la partecipazione per rendere il sistema Paese più competitivo, garantendo anche la crescita di figure professionali in grado di sostenere nel tempo un settore così strategico. In questo contesto è importante aprire un confronto tra i diversi attori coinvolti per poter discutere di prospettive e opportunità.

Nell’incontro del 22 settembre a Napoli si affronteranno i temi della transizione nel corso di più tavoli. Sarà anche l’occasione per parlare dell’iniziativa dei bandi a cascata che originano dalle tematiche del PNRR, per poter poi prevedere il coinvolgimento di aziende, università e centri di ricerca che non hanno partecipato alla prima fase di elaborazione del progetto. Per quanto riguarda i bandi a cascata, almeno il 40% deve essere attivato nel Meridione.

I lavori della giornata saranno aperti dai saluti istituzionali di Ernesto Damiani, Presidente CINI, Nicola Mazzocca referente CINI dell’Università Federico II, Rita Mastrullo, Prorettrice Università di Napoli Federico II, Gaetano Manfredi, Sindaco Città Metropolitana di Napoli, e Valeria Fascione, Assessore Ricerca, Innovazione e Start up, Regione Campania.

Tra i relatori Paolo Prinetto, Direttore Laboratorio Nazionale CINI Cybersecurity, Gerardo Canfora, Rettore Università del Sannio, Francesco Ubertini, Centro Nazionale HPC BD e QC, Vincenzo Loia, Rettore Università di Salerno, Prefetto Bruno Frattasi, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Mario Nobile, Agenzia per l’Italia Digitale, Luca D’Agnese, Cassa Depositi e Prestiti, e Giorgio Ventre, Apple Academy Federico II.