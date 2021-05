Ricerca, sviluppo e didattica per un SUD più sostenibile accordo tra la Vanvitelli e l’Associazione Imprese per la Difesa e tutela Ambientale.

Accordo Green tra Università Vanvitelli e l’Associazione nazionale Imprese per la Difesa e tutela Ambientale. L’intesa, siglata dal Rettore Gianfranco Nicoletti, e il Presidente Gianluca Bartolini, ha come obiettivo quello di intensificare sui temi ambientali: lo sviluppo, la ricerca, la sperimentazione e le attività didattico-scientifiche per un Sud più sostenibile.

Un accordo che intende dare risposte e progettualità in vista dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato il 24 aprile 2021, composto da importanti risorse economiche come i 191,5 miliardi del Recovery Fund ai quali si aggiungono i 30 mld del Fondo complementare. Il 40% delle risorse interessa progetti per il Mezzogiorno, altrettanti per il Green, il 27% al Digitale.

L’Ateneo Vanvitelli e Asso.Impre.Di.A., intendono sviluppare progetti ed iniziative in tutte le discipline di comune interesse come:

VERDE PUBBLICO URBANO ED EXTRAURBANO

PAESAGGIO E GIARDINI STORICI

BONIFICHE AMBIENTALI (FITORIMEDI – VEGETALI E/O BATTERI)

DIFESA DEL SUOLO – INGEGNERIA NATURALISTICA – DISSESTO IDROGEOLOGICO

RIVOLUZIONE VERDE

SVILUPPO SOSTENIBILE

TRANSIZIONE ECOLOGICA

TRANSIZIONE ENERGETICA

“Importante sarà costituire una «cabina di regia» (comitato tecnico-scientifico), per l’individuazione e l’istruzione di tematiche ed applicazioni di comune interesse, così come fondamentale sarà la fase di ricognizione e di ascolto sui temi del verde presso le Amministrazioni locali” – dichiarano Furio Cascetta, Prorettore dell’Ateneo Vanvitelli alla Green Energy e alla Sostenibilità Ambientale e Alberto Patruno, Segretario dell’Associazione Asso.Impre.Di.A.

Il Rettore Nicoletti afferma che “L’Ateneo Vanvitelli è sempre più impegnato sui temi green e della sostenibilità ambientale. Auspico che l’Università -insieme ai partner con cui abbiamo sottoscritto accordi quadro di collaborazione- riesca a far crescere la necessaria attenzione ai temi del verde sui Territori di nostra competenza”.