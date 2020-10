SEMA, master in scrittura a ura di Unisob e Lalineascrittta, Open Day giovedì 15.

Giovedì 15 ottobre alle ore 11, nella sede de Lalineascritta (Galleria Vanvitelli, 23; numero chiuso: max 15 partecipanti) e in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube de Lalineascritta – Laboratori di scrittura, si terrà l’Open Day per la presentazione della terza edizione del master di I livello SEMA. I mestieri della scrittura dall’artigianato al digitale, prodotto dalla collaborazione fra Lalineascritta e UNISOB – Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Il master sarà condotto con la didattica a distanza, aumentando così la possibilità di partecipazione ad un numero più ampio di allievi, per la durata di 1500 ore (comprensive di lezioni teoriche, laboratori, formazione a distanza, stage/tirocinio, project work, studio individuale, test intermedi on line, prova conclusiva). Il calendario degli incontri pari a 400 ore di didattica si articolerà in tre/quattro incontri settimanali a partire da gennaio, sino a luglio 2021.

Il bando per le domande di partecipazione scade il 10 novembre ed è consultabile sul sito: https://www.unisob.na.it/universita/dopolaurea/master/sema/bando .htm?vr=1 Rivolto a laureati, SEMA nasce dall’esigenza di formare figure professionali specializzate per il mondo editoriale e l’industria culturale.

SEMA è il primo Master nel Sud Italia dedicato ai mestieri della scrittura e alla professionalizzazione nel mondo dell’editoria: forma gli allievi ai mestieri della scrittura e dei linguaggi della comunicazione, attraverso percorsi specialistici in narrativa, drammaturgia, sceneggiatura cinematografica e televisiva, editoria, comunicazione pubblicitaria grazie alla presenza di alcune delle voci più autorevoli nell’ambito della letteratura, dell’editoria, del cinema e del teatro e alla collaborazione con Giunti, Bompiani, Treccani, Clue presso cui gli allievi di SEMA potranno svolgere 500 ore di stage. (ANSA).