Stupor Mundi Tour, 6 appuntamenti per scoprire la storia dell’Università Federico II che compie 800 anni

L’Università degli Studi di Napoli Federico II apre il suo prezioso patrimonio con “Stupor Mundi Tour” il nuovo progetto e percorso di visite che propone un calendario di sei appuntamenti in cinque week end, da domenica 22 ottobre fino al 2 dicembre, con itinerari speciali e visite straordinarie alla scoperta della storia dell’Ateneo e del suo fondatore: arte, archeologia, botanica, filosofia, scienza ed aspetti inusuali e misteriosi saranno i fil rouge che accompagneranno studenti e pubblico per conoscere e riscoprire, in maniera insolita, la Reggia di Portici (visite 22 e 29 ottobre, 5 novembre), il Complesso di San Domenico Maggiore e il centro storico di Napoli (visite 4 e 19 novembre, 2 dicembre) dove tra conventi, cortili e antichi palazzi si ripercorrerà la storia di alcuni fra i più illustri personaggi del mondo della cultura accademica.

Tutte le visite sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria scrivendo al numero 3272949099.

L’iniziativa, promossa dall’Università in collaborazione con Artetica e Destination Naples, rientra nell’ambito del nuovo progetto dell’Ateneo “Vivi Federico II” cofinanziato dalla Struttura di Missione Anniversari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che proporrà da ottobre 2023 e per tutto il 2024 diverse iniziative in vista delle celebrazioni degli 800 anni della Federico II che cadranno il prossimo 5 giugno. Un programma di appuntamenti per studenti e non, con l’obiettivo di promuovere, far conoscere, valorizzare e rendere sempre più fruibile a tutti la ricchezza storica, monumentale e culturale dell’Ateneo.

Stupor Mundi Tour – Programma delle visite

Gli itinerari “Stupor Mundi Tour” partiranno con tre appuntamenti e visite speciali alla REGGIA DI PORTICI (22 e 29 ottobre, 5 novembre. Partenze ore 10.30. Durata 1h e 30 circa) realizzati dalla società Artetica, che guideranno il pubblico alla scoperta del sito borbonico con approfondimenti tematici su arte, archeologia e botanica.

Il primo percorso proposto avrà come focus “storia e arte” (domenica 22 ottobre e domenica 5 novembre), destinato a chiunque voglia scoprire aspetti artistici particolari e dettagli architettonici del Sito Reale e della Città di Portici. Si visiterà l’esedra, lo scalone reale, la sala delle guardie, le anticamere affrescate, la sala cinese, la biblioteca, fino alla Villa Comunale di Portici e al Porto del Granatello.

Sempre domenica 22 ottobre sarà possibile partecipare anche all’itinerario “botanico” (in replica il 29 ottobre) per immergersi nella incredibile natura dell’’Orto Botanico di Portici, ricco di rare specie botaniche, per conoscere aspetti poco noti e curiosità sulle risorse naturali, su ecologia e sulla ciclicità del mondo vegetale. Il percorso condurrà al quadrante storico artistico, al felceto e al palmeto, alle serre storiche e a quelle che custodiscono le rare succulente, fino allo splendido bosco del Parco Gussone.

A concludere i percorsi “Stupor Mundi Tour” alla Reggia, domenica 29 ottobre e il 5 novembre, sarà lo speciale percorso “archeologico” in cui si visiteranno l’Herculanense Museum, rivisitazione in chiave multimediale dell’originario museo inaugurato nel 1758 per volere di Carlo di Borbone, la mostra negli Appartamenti Reali della Reggia “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”, che raccoglie più di 120 oggetti in legno recuperati ad Ercolano e che condurrà il visitatore in una passeggiata emozionante ed evocativa nella vita degli antichi romani. Il percorso proseguirà e si concluderà nell’imponente scalone Reale, dove sono collocate le statue in marmo provenienti dalle antiche città sepolte dal Vesuvio.

Dedicati a filosofia, misteri e scienza sono, invece, gli itinerari proposti da Destination Naples nel centro storico di NAPOLI (4 e 19 novembre, e 2 dicembre. Due tour ogni giorno, partenze ore 9.30 italiano/inglese ore 11.30 italiano. Durata 1h 45) dove studenti e visitatori potranno ripercorrere otto secoli di storia accademica, dal 1224 ai nostri giorni, attraverso storie particolari legate alle origini dell’Università e il racconto delle vicende di alcuni tra i più grandi personaggi della cultura e della scienza che svolsero i loro studi nell’Ateneo federiciano.

Si parte sabato 4 novembre, per andare sulle tracce dei “grandi filosofi”, ed esplorare la lunga tradizione di pensiero che caratterizza Napoli, attraverso le idee degli uomini che hanno contribuito all’arricchimento e alla crescita culturale. La visita partirà dal Complesso di San Domenico Maggiore, per ammirare la splendida cella del celebre filosofo San Tommaso D’Aquino, tra i primi studenti dell’Università Federico II. Si parlerà poi dei grandi filosofi naturalisti del Rinascimento, proseguendo nella Napoli di Giambattista Vico, per giungere fino al tempo presente. Il percorso si concluderà con una visita nel bellissimo Cortile delle Statue dell’Università Federico II.

Domenica 19 novembre ad essere proposto al pubblico è il tour dei “misteri”: da Virgilio a Michele Scoto, astrologo, mago e matematico alla corte di Federico II. Nel corso della passeggiata si sveleranno luoghi e personaggi esoterici, con partenza dal Complesso di San Domenico Maggiore, passando davanti alla Pietrasanta e alla Chiesa delle Anime del Purgatorio, e persino dentro una bottega artigiana dove verranno illustrati alcuni simboli misteriosi. L’itinerario si concluderà nella sede dell’Ateneo federiciano a corso Umberto I, con un testimonial che coinvolgerà il pubblico tra temi astronomici, astrofisici e cosmologici.

A chiudere gli appuntamenti 2023 di “Stupor Mundi Tour” sarà, domenica 2 dicembre, l’itinerario dedicato alle arti taumaturgiche e alle “scienze”, dove si scoprirà della curiosità di Federico II e dell’importanza che attribuiva all’indagine empirica, e della sua corte frequentata da artisti e uomini di cultura del tempo, come Pier delle Vigne e Leonardo Fibonacci. I racconti accompagneranno i visitatori nel cuore pulsante della città, dal Complesso di San Gregorio Armeno, alla sede della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli, per concludere il tour nel Cortile delle Statue della Federico II, dove ad attendere il pubblico sarà l’incontro con uno speciale testimonial scientifico.

Nei prossimi mesi, saranno annunciati altri appuntamenti, percorsi con visite guidate, ed iniziative sperimentali che si svilupperanno e saranno proposte lungo tutto l’arco dell’anno in vista delle celebrazioni degli 800 anni di vita dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: ottocento anni di formazione, tradizione, innovazione e crescita. Le iniziative di “Vivi Federico II” accompagneranno il raggiungimento dello storico traguardo dell’Ateneo nel 2024, un’occasione importante per portare all’attenzione degli studenti e di tutta la città la bellezza e la ricchezza del patrimonio custodito da ottocento anni dalla Federico II.