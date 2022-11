Teatro, due master dell’Università Suor Orsola Benincasa.

Il teatro come un cantiere aperto di ricerca, uno stretto connubio tra arte e scienza, come rito collettivo, esplorazione del sé e viaggio verso l’alterità; insegnare a vivere un’esperienza con gli altri nella didattica performativa della conoscenza.

Vuole essere soprattutto questo il senso dei due Master attivi nell’Università Suor Orsola Benincasa: quello di II livello in Arti Performative e quello di I livello in Teatro pedagogia e didattica (le iscrizioni sono aperte fino la 20 novembre).

“I master, di natura transdisciplinare, unici in Italia nel loro genere, sono oggi più che mai necessari per creare/generare il desiderio di comunità, per sperimentare lo stare insieme, costruendo spazi di risonanza per conoscersi e ri-conoscersi nell’ altro” dice Nadia Carlomagno, docente di Pedagogia Sperimentale e direttrice dei Master.

Un percorso di studio che perfeziona i professionisti delle arti sceniche, dove il teatro e le arti performative vengono indagate come arte totale fino alla messa in scena di progetti originali di scrittura, ma soprattutto un Master. si rileva, “che punta all’ innovazione didattica per i docenti e i formatori”.

L’attività didattica si svolge in vari luoghi il Master, non solo nelle aule universitarie. Il Teatro Mercadante, l’Istituto Italiano degli studi filosofici, il Teatro Sannazaro, il Teatro dei 63, Officine Carpentieri, il Teatro Diana sono tra i luoghi che hanno aperto gli spazi alla formazione ospitando Masterclass e laboratori. La quarta edizione, inaugurata al Mercadante, si concluderà con le azioni performative scritte e interpretate dai corsisti e dalle corsiste al Piccolo teatro Bellini alle 12.00 del 26 novembre, dopo un lavoro di tesi. E’ possibile presentare la domanda di partecipazione ai Master fino al 20 novembre (per il I livello www.unisob.na.it/masterteatro – per il II livello ww.unisob.na.it/artiperformative ): si può, comunque, inviare domanda alla email master.teatro@corsi.unisob.na.com anche dopo la scadenza fino ad esaurimento dei posti disponibili. (ANSA).