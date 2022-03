Tirocini di Ateneo: 7 progetti federiciani sui 10 finanziati dalla Regione, presentazione venerdì 1.

Sono sette i progetti della Federico II sui dieci totali finanziati nell’ambito del Bando competitivo promosso dalla Regionale Campania per finanziare “Percorsi di Formazione Volti all’Orientamento alle Professioni – Tirocini Curriculari” a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 – Asse III Obiettivo Specifico 14 – Azione 10.4.7.

Venerdì 1° aprile 2022, alle 16, nell’Aula Magna Storica della Federico II, in Corso Umberto I, 40, si presenta il ‘Progetto Tirocini 2022-2023’.

A dare inizio ai lavori saranno i saluti di Matteo Lorito, Rettore dell’Università Federico II, Gerardo Canfora, Rettore dell’Università del Sannio e Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania.

I Progetti, proposti dalle quattro Scuole dell’Ateneo federiciano, sono basati su partenariati con gli Ordini professionali (Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Ordine dei Chimici e dei Fisici, Ordine dei Medici Veterinari, Ordine dei Geologi, Ordine dei Tecnologi Alimentari, Ordine degli Agronomi, Ordine Professionale TSRM, Ordine dei Biologi, Ordine dei Farmacisti, Ordine degli Avvocati, Ordine dei Commercialisti, Ordine dei Giornalisti, ecc.) e con Partner Aziendali (società di servizi, società di consulenza, studi professionali, software house, studi medici, laboratori di analisi/medicali, imprese, ecc.) con l’obiettivo di offrire agli studenti l’opportunità di svolgere tirocini aziendali volti all’orientamento alle professioni.

Il professore Pasquale Arpaia, Direttore del CIRMIS e Responsabile della gestione economica dei Progetti, ha ufficialmente avviato le attività programmate unitamente agli altri membri del Comitato Tecnico Scientifico di Ateneo, composto dai docenti Antonio Bilotta, responsabile per la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Domenico Carputo, per la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Giulia Frisso per la Scuola di Medicina e Chirurgia e Gianluca Luise per la Scuola delle Scienze Umane e Sociali.

“La visione dell’Ateneo di creare un ponte tra studenti e mondo del lavoro trova in questo Progetto la sua attuazione – ha evidenziato Arpaia – . Le Scuole della Federico II si dotano di una piattaforma informatica in grado di automatizzare l’istituzione del tirocinio aziendale. Da un lato, le aziende potranno proporre i tirocini e le borse ai Tutors, e dall’altro gli studenti potranno sceglierle”.

I Progetti finanziati alla Federico II dalla Regione Campania sono:

Imparare l’Imprenditorialità II (resp. Prof. Antonio Bilotta);

La Filiera della Sostenibilità Agroalimentare per l’Agenda 2030 (resp. Prof.ssa Silvia Fabbrocino), in collaborazione con l’Università del Sannio;

La Medicina Veterinaria e le Produzioni Animali in una prospettiva di One Health (resp. Prof.ssa Maria Pia Pasolini);

Cognitive learning by Fablab (resp. Prof.ssa Cristina Mele);

Tirocini Formativi Corsi di Studio Scuola di Medicina e Chirurgia (resp. Prof. Orazio Scafati Taglialatela);

Le Professioni Sanitarie nella salute globale dell’uomo (resp. Prof. Giulia Frisso);

e LE.F.T.IN. – Legami Formativi Territoriali Interdisciplinari (resp. Prof. Gianluca Luise).

Nell’ambito dei Progetti, oltre ai tirocini finanziati per gli studenti tramite opportuno bando, si attiveranno percorsi formativi tesi ad accrescere le competenze di tutti gli studenti dell’Ateneo, al fine di agevolarne l’accesso al mercato del lavoro, soprattutto delle professioni. Tali percorsi formativi prevedono l’organizzazione di attività seminariali di orientamento in collaborazione con esperti di aziende specializzate del settore.