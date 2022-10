Una ciocca di capelli per Masha e tutte le donne iraniane, la Federico II si mobilita mercoledì 19 a San Marcellino e Festo.

‘Dona una ciocca di capelli per Masha e tutte le donne iraniane’. L’invito parte anche dal Dipartimento di Scienze Politiche della Federico II, che si unisce alle proteste in corso in tutto il mondo in segno di solidarietà alle donne iraniane che si stanno battendo apertamente contro la gestione patriarcale dell’Ayatollah Ali Khamenei.

L’appuntamento mercoledì 19 ottobre 2022 nel cortile del Chiostro dei Santi Marcellino e Festo a partire dalle 11.

Le manifestazioni in seguito all’uccisione della studentessa curda, Masha Amini, si stanno diffondendo rapidamente nel mondo, varcando i confini della Repubblica Islamica, dittatura istauratasi nel Paese da oltre quarant’anni. Strumentalizzando la religione al fine di conservare un clima di terrore, libertà di espressione e di associazione e diritti fondamentali sono repressi con la forza nel Paese mediorientale ormai da lungo tempo.

La morte di Masha si è trasformata rapidamente in simbolo di coraggio e di protesta per il popolo iraniano. A tutti, quindi, l’invito a donare una ciocca di capelli per Masha e tutte le donne iraniane.

Saranno presenti all’evento Ghazal Afshar, esule iraniana, attivista per i diritti umani e membro dell’associazione dei Giovani Iraniani Residenti in Italia, e la giornalista Désirée Klain, esperta di Medio Oriente