Una Notte con le Stelle all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte venerdì 30 per la Notte Europea dei Ricercatori 2022.

Venerdì 30 settembre ritorna a Napoli la Notte Europea dei Ricercatori 2022 nell’ambito del progetto STREETS, coordinato dall’Università di Napoli Federico II. Tantissime le attività programmate dall’INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte, dall’INGV-Osservatorio Vesuviano e dall’Unione Astrofili Napoletani per grandi e piccini.

Sulle terrazze di Capodimonte gli astronomi presenteranno le sfide scientifiche e tecnologiche delle proprie ricerche in uno straordinario viaggio che abbraccerà il Sole, le stelle della Via Lattea, le galassie più lontane e sorprendenti, le grandi esplosioni di supernove e le onde gravitazionali, fino alle tecnologie più avanzate per la costruzione dei grandi telescopi del prossimo futuro. Insieme ai laboratori didattici, giochi e dimostrazioni per i più piccoli, anche un esclusivo percorso tra i telescopi antichi e i preziosi volumi della più antica istituzione scientifica di Napoli. In una notte in cui Saturno e Giove faranno da guardiani celesti, osservazioni con i telescopi dei Giganti del Sistema solare con gli astronomi e l’Unione Astrofili Napoletani. A completare il percorso le postazioni dell’INGV-Osservatorio Vesuviano che mostreranno come funzionano e si monitorano i vulcani.

Per tutti gadget, cartoline e il tradizionale diploma di Astronomo per una notte.

Ingresso libero dalle 18:00 alle 24:00 (ultimo ingresso ore 23:00)

