Unimusic, appuntamento con la Nuova Orchestra Scarlatti martedì 9 all’Auditorium Federico II al Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio.

Prosegue il festival Unimusic, realizzato nell’ambito dell’Estate a Napoli dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università ‘Federico II’ e il Comune di Napoli, martedì 9 luglio, ore 19.30, con un concerto a ingresso gratuito presso l’Auditorium ‘Federico II’ situato nel nuovo, avveniristico complesso universitario di San Giovanni a Teduccio (Napoli – Corso Nicolangelo Protopisani, 70): un appuntamento aperto a tutti ed espressamente voluto nell’ambito della collaborazione tra l’Orchestra e l’Ateneo federiciano.

(L’Auditorium è raggiungibile con la Linea 2 della Metropolitana di Napoli: stazione di San Giovanni-Barra- Università. Parcheggio annesso al Complesso universitario).

In programma, accattivanti pagine di grandi comunicatori in musica di ieri e di oggi da Vivaldi e Šostakovič a Sollima e, dulcis in fundo, le Quattro Stagioni di Piazzolla, pervase dalle avvolgenti, sensuali atmosfere di Buenos Aires: un ascolto da non perdere.

Accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti,per l’occasione, due eccellenze campane: la violinista Daniela Cammarano, protagonista di una poliedrica carriera di solista, camerista e prima parte in prestigiose orchestre, in Italia, Francia, Svizzera, Portogallo, Germania, Olanda, Svezia, Romania, Giappone, Argentina, USA, e il Quartetto Mitja, nato in seno alla Nuova Scarlatti e in costante ascesa di consensi in campo nazionale e internazionale (Giorgiana Strazzullo e Sergio Martinoli violini, Carmine Caniani viola, Veronica Fabbri Valenzuela violoncello).