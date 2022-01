Università, calo immatricolazioni, Tommasetti (Lega): forti preoccupazioni.

“Questa mattina abbiamo sottolineato al Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, le nostre preoccupazioni in merito al calo delle immatricolazioni, alla difforme applicazione delle regole per l’attività didattica in presenza – che cambiano a seconda dell’ateneo, finanche nella stessa regione – e al Pnrr. Il Ministro si è reso disponibile a emanare, nei prossimi giorni, una nota in cui inviterà i rettori ad applicare una didattica totalmente in presenza, laddove sussistano le condizioni, oltre a voler lavorare su orientamento e offerta formativa dei corsi universitari per tornare a essere attrattivi per le nuove immatricolazioni. Sul Pnrr ci aspettiamo che la Lega venga adeguatamente coinvolta quale forza parlamentare di maggioranza che sostiene il governo con convinzione e lealtà”.

Così si sono espressi il deputato della Lega Luca Toccalini, coordinatore federale Lega Giovani, e il professor Aurelio Tommasetti, responsabile dipartimento Università del partito.