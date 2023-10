Università: due progetti contro l’abbandono, un successo per la Fondazione Il meglio di te

Istruzione e cultura come strumenti, concreti, di affermazione della persona. Non solo parole, non sono parole. Ma vite di ragazze e ragazzi che cambiano, semplicemente, perché gli si fornisce loro una possibilità, un’alternativa, un’attestazione di fiducia e – soprattutto – i mezzi per ripagarla.

Non mera utopia, ma traguardi reali, come quello di Valeria che, con impegno, dedizione – e il supporto della Fondazione Il meglio di te, presieduta da Fulvia Russo – ha conseguito la Laurea in Scienze e tecniche psicologiche.

Lei è una dei quindici ragazzi che la Onlus partenopea ha accompagnato nel percorso di conseguimento del titolo accademico, nell’ambito del Progetto Università, elargendo – dal 2008 ad oggi – oltre 137mila euro in borse di studio.

Al di là dei numeri restano le parole, queste sì però immanenti e significative, perché impresse su una tesi, fortemente voluta, con una dedica alla Fondazione, in cui viene riconosciuto non solo il sostegno economico ma “il supporto e il dono della tranquillità e della leggerezza che hanno permesso di conseguire questo titolo”.

Il supporto dell’attività – gestita da Gino Turino, cofondatore de Il meglio di te – non si limita infatti all’elargizione finanziaria, ma si sostanzia in un continuo confronto che porta, ogni giovane, a sentirsi motivato e stimolato a perseguire i propri obiettivi.

Un percorso iniziato, in questo caso, nell’ambito di un altro progetto della Fondazione che – in collaborazione con il Lions Club Napoli Svevo – organizza, dal 2006, il Premio Riccardo Di Chiara.

Valeria era una delle partecipanti all’iniziativa che conferisce borse di studio agli studenti più meritevoli dell’Istituto Giancarlo Siani di Napoli.

In quell’occasione non aveva vinto, ma – con la propria partecipazione – ha avuto modo di proporsi per il progetto universitario, raggiungendo un traguardo personale ancor più importante: trovare la propria strada e dimostrare a tutti, compresa se stessa, di riuscire a percorrerla con successo.

Ripagando l’investimento della Fondazione Il meglio di te e di tutti coloro che ne sostengono le attività filantropiche con una donazione dal sito www.ilmegliodite.it