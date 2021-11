Università Suor Orsola, quarta edizione del Master in Teatro.

Il bisogno delle relazioni, dei rapporti con gli altri stimola anche la didattica universitaria post Covid: ritorna, infatti, in presenza, il 26 novembre, nel Teatro Mercadante, il Master in ‘Teatro, Pedagogia e Didattica. Metodi, tecniche e pratiche delle arti sceniche’ dell’università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Giunto alla quarta edizione, il Master registra la partecipazione di noti esperti e prevede laboratori e masterclass. Spiega l’ideatrice e la coordinatrice artistico-scientifica Nadia Carlomagno, attrice e professore di Pedagogia sperimentale nel Suor Orsola Benincasa: “Di natura transdisciplinare, è unico nel suo genere ed è oggi è più che mai necessario per riattivare il desiderio della relazione, per riascoltarci e ri-sentirci con l’altro. Un viaggio verso e nell’alterità, come esperienza intensificata della percezione e della risonanza, citando il sociologo Hartmut Rosa, ri-posizionando il corpo e l’azione al centro della relazione e della cognizione. Un percorso di studio che perfeziona i professionisti delle arti sceniche, che punta all’ innovazione didattica per i docenti e i formatori”. Un innovativo percorso formativo di condivisione tra i partecipanti, spiegano i promotori, e un selezionato team di attori, registi, danzatori, drammaturghi e professionisti delle arti sceniche, nonché di esponenti della ricerca formativa, pensando allo spazio come luogo di relazione e di ricerca. Si svolge in vari luoghi non solo nell’università. Prenderà il via venerdì 26 novembre nel Mercadante – Teatro Stabile di Napoli, con la prolusione, prevista per le ore 18.30, del professore di didattica dell’Università Cattolica di Milano, Pier Cesare Rivoltella, su “Volti della comunità. Il Covid, le tecnologie, il teatro”.

Seguirà la visione dello spettacolo “Solaris” di David Greig, regia di Andrea De Rosa, vincitore del premio Hystro alla regia con le luci di Pasquale Mari. Il Master riapre il bando ancora per pochi posti disponibili, è a numero chiuso, si può presentare la domanda fino al 10 novembre (www.unisob.na.it/masterteatro), è possibile comunque inviare domanda a aster.teatropedagogia@gmail.com anche dopo la scadenza ad esaurimento dei posti disponibili. (ANSA).