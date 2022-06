Valorizzazione del patrimonio paesaggistico, accordo tra Agenzia del Demanio ed Università Federico II.

L’ Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Agenzia del Demanio hanno firmato un Accordo di collaborazione scientifica al fine di individuare soluzioni innovative, sostenibili e digitali per gli immobili pubblici che contribuiscano anche a rigenerare il territorio insieme al suo contesto storico paesaggistico e urbanistico, avendo cura di garantire un‘elevata qualità architettonica per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030, dal Green New Deal europeo e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con l’obiettivo di rilanciare gli investimenti pubblici, l’attività scientifica, che si svilupperà negli ambiti dell’architettura, della paesaggistica, dell’urbanistica, dell’efficientamento energetico, della digitalizzazione e della riduzione del rischio sismico, consentirà di elaborare criteri e linee guida per orientare le scelte progettuali, sulla base di analisi conoscitive in particolare riguardo all’adeguamento sismico, e di sviluppare metodologie e tecniche d’intervento, anche sugli immobili vincolati, per consentire una migliore programmazione degli interventi di tutela.

L’Agenzia, che si avvarrà della Struttura per la Progettazione, la nuova Direzione tecnica che fornisce indirizzi per garantire la qualità della progettazione e al contempo fluidificare e accelerare i processi di realizzazione degli interventi, potrà disporre dei risultati di studi e analisi, svolti congiuntamente in un’ottica di integrazione disciplinare negli ambiti di ricerca teorica e operativa, che sosterranno e guideranno la gestione del processo di realizzazione degli interventi nello spazio architettonico e urbano, dell’organizzazione del territorio e del paesaggio, della conservazione e valorizzazione delle testimonianze storiche monumentali, della sostenibilità energetica, con un focus sugli aspetti strutturali e anti-sismici.

L’Università disporrà di un patrimonio informativo e conoscitivo che le permetterà di sviluppare nuovi progetti di ricerca, analisi e approfondimento accademico e di avviare ricerche avanzate sulle tecniche di adeguamento sismico e di consolidamento strutturale, così come sulle tecniche d’intervento specifiche per il restauro e la ristrutturazione degli immobili caratterizzati da vincoli di tutela paesaggistica e monumentale.

La cooperazione tra l’Agenzia del Demanio e l’Università degli Studi di Napoli Federico II permetterà, tra l’altro, di sviluppare nuovi progetti di ricerca, di analisi e di approfondimento accademico, di elaborare documenti, pubblicazioni e articoli di alta valenza scientifica, di definire soluzioni innovative e di best practice per le Pubbliche Amministrazioni.