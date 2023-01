Valutazione di impatto e innovazione sociale: quali prospettive per il cambiamento? Mercoledì 18 al Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio.

Il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli organizza una tavola rotonda dal titolo Valutazione di impatto e innovazione sociale: quali prospettive per il cambiamento? L’incontro, cui parteciperanno accademici ed esperti di politiche sociali, si terrà mercoledì 18 gennaio 2023 dalle ore 10 alle ore 13, presso il Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio (Palazzina A3 – primo piano – Corso Nicolangelo Protopisani, n. 70 – Napoli).

L’obiettivo della tavola rotonda è ricostruire lo stato dell’arte sui rapporti di reciproca influenza tra valutazione di impatto e innovazione sociale e discutere, alla luce delle diverse esperienze maturate nel settore, di quali siano le prospettive di intersezione fruttuosa tra i due ambiti e quali i processi di consolidamento. L’obiettivo è di individuare nuove istanze comuni e indirizzare al meglio le strategie di intervento, i modelli organizzativi e le competenze necessarie, sia nel pubblico che nel privato (ivi incluso il privato sociale). Si discuterà infine di quali siano le aree di maggiore criticità su cui occorre far convergere investimenti e risorse.

A introdurre i lavori sarà Dora Gambardella, direttrice del Dipartimento di Scienze Sociali Federico II e coordinatrice del master di II livello in Analisi e Valutazione di Impatto Sociale. Saranno presenti: Stefano Consiglio, presidente della Scuola delle Scienze Umane e Sociali della Federico II; Marco Rossi Doria, presidente dell’impresa sociale Con i Bambini; Giuseppe Lucio Gaeta professore di Scienza delle Finanze del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università di Napoli L’Orientale; Enrico Testi, direttore del Centro di Ricerca universitario Arco – Action Research for Co- Development; Gabriele Tomei, presidente dell’AIV – Associazione Italiana di Valutazione.

Sono previsti gli interventi di: Francesco Pirone, coordinatore del corso di studi in Innovazione Sociale del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II; Mita Marra professoressa del Dipartimento di Scienze Sociali, Federico II di Napoli, Editor in chief della rivista Evaluation and Program Planning e membro del Consiglio direttivo dell’EES – European Evaluation Society; Carla Guerriero, professoressa del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche Federico II e membro del CSEF – The Centre for Studies in Economics and Finance; Antonio D’Antonio del Dipartimento di Scienze Sociali, Federico II di Napoli

Modera la discussione: Rosaria Lumino ricercatrice del Dipartimento di Scienze Sociali.

La tavola rotonda è organizzata nell’ambito delle attività del Master di II livello in Analisi e Valutazione di impatto sociale del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli, in collaborazione con il corso di studi magistrale in Innovazione Sociale dell’Università Federico II di Napoli.

Sarà possibile partecipare anche on line, collegandosi al link: https://bit.ly/ValutazioneImpattoeInnovazioneSociale

Per info e contatti:

master.valis@unina.it

Rosaria.lumino@unina.it

+39 3891635689