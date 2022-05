Violenza di genere e vittimizzazione secondaria oltre una risposta universitaria – Il Protocollo Napoli – si presenta il rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio – sabato 14 alla Federico II (Porta di Massa).

“Violenza di genere e vittimizzazione secondaria oltre una risposta universitaria: il Protocollo Napoli”: sabato 14 maggio 2022 alla Federico si presenterà il rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere e sulla vittimizzazione secondaria. Si discuterà di linee di indirizzo e protocolli di lavoro interistituzionali di lavoro condiviso e della formazione necessaria ai professionisti dell’area giudiziaria, agli psicologi e alle forze dell’ordine.

L’appuntamento è alle 9.30 nell’Aula Magna Piovani del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Ateneo federiciano, in via Porta di Massa, 1.

Introdurranno l’incontro Matteo Lorito, Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Andrea Mazzucchi, Direttore Dipartimento di Studi Umanistici, e Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli.

Presenteranno il Rapporto Valeria Valente, Presidente Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, a Elvira Reale, Consulente Commissione e proponente gruppo protocollo Napoli, e a Caterina Arcidiacono, Coordinatrice Corso di perfezionamento in perizia, CTU nei casi di violenza di genere, Consigliera di fiducia del Rettore per il contrasto delle molestie e discriminazioni sessuali della Federico II.

Alle 11, Elisabetta Garzo, Presidente Tribunale di Napoli, Maria de Luzenberger, Procuratore della Repubblica Tribunale per i minorenni di Napoli, Giancarlo Posteraro, Responsabile Vicario Tribunale per i minorenni di Napoli, in collegamento da remoto, e Raffaele Falcone, Procuratore Aggiunto della Repubblica di Napoli, discuteranno su ‘Quali accordi interistituzionali verso linee di indirizzo e un protocollo di lavoro condiviso?’.

A seguire Monica Velletti, Presidente della sezione civile del Tribunale di Terni, David Lazzari, Presidente Ordine Nazionale degli Psicologi, ed Enrico Scandone, Comandante provinciale dei Carabinieri discuteranno su ‘Quale formazione per i professionisti dell’area giudiziaria, degli psicologi e delle forze dell’ordine?’.

Modera gli interventi la professoressa Caterina Arcidiacono.