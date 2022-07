Lavoro, Asia, selezione per 500 nuovi operatori ecologici: al via domande online.

È stato pubblicato sul sito di Asia Napoli l’avviso finalizzato all’assunzione di 500 operatori ecologici da destinare alle attività di spazzamento e raccolta differenziata nella città di Napoli. Il personale assunto arricchirà la forza lavoro di ASIA Napoli e sarà distribuito nei vari distretti operativi per svolgere attività di nettezza urbana in tutte e 10 le Municipalità.

I requisiti minimi di partecipazione sono: età minima 18 anni; licenza media inferiore; patente (A e/o B). La selezione per titoli ed esami, prevede una prova scritta che si svolgerà a settembre con un test a risposta multipla. La domanda può essere inoltrata solo per via telematica inviando l’apposito modulo da compilare online.

Le informazioni di dettaglio sono riportate sul sito di Asia Napoli:

www.asianapoli.it/dettagli/comunicazione/338