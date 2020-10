Lavoro, Bimby® di Vorwerk Italia cerca 420 venditori in Campania.

Se da un lato il Coronavirus ha penalizzato molti settori della nostra economia, dall’altro vi sono ambiti in totale controtendenza rispetto all’andamento del mondo del lavoro.

Ne è un esempio la vendita diretta1 dove il marchio Bimby® di Vorwerk Italia – storica azienda produttrice del famoso e innovativo robot da cucina – ha superato la sfida dell’ultimo periodo registrando incredibili risultati.

E nonostante il lockdown, tra marzo e luglio l’azienda ha anche inserito oltre 2.000 nuovi Incaricati alla vendita in tutta Italia. Ora l’azienda ha avviato una nuova campagna di reclutamento a livello nazionale e fino a dicembre 2020 Vorwerk conta di inserire in Campania almeno 420 nuovi incaricati alla vendita Bimby®.

In tutta la Regione sono 13 le Divisioni Bimby®: così sono denominate le unità territoriali – dirette da un Capo Divisione – che si appoggiano all’ufficio commerciale locale, vero punto di riferimento sia per la Forza Vendita che per i Clienti. Nelle sedi locali, infatti, si organizzano i meeting settimanali della forza vendita, le sessioni formative e altre riunioni programmate, mentre per i Clienti Bimby® viene predisposto un ricco calendario mensile di corsi di cucina, open day, e dimostrazioni.

La Campania con una forza vendita Bimby® che conta oltre 1.000 persone – tra Team Leader (capo gruppo) e Incaricati alla vendita – è la Regione italiana con più incaricati Bimby® di tutta Italia. In particolare, la presenza è massiccia nell’area metropolitana di Napoli e in tutta la provincia, ma anche nelle Provincie di Salerno e Caserta, e nelle altre province si registra comunque un trend in crescita. La maggior parte sono donne, ma sono sempre di

più gli uomini che scelgono questo lavoro: a livello nazionale i campani rappresentano il 12% della forza vendita maschile totale.

Inoltre, nella regione sono attivi 5 Vorwerk Point, le boutique esclusive dedicate ai clienti Bimby® e Folletto® che offrono assistenza, riparazioni e vendita di ricambi, accessori e consumabili originali Vorwerk.

È possibile candidarsi in più modi: attraverso l’ufficio commerciale locale, oppure rivolgendosi a Incaricati e Team Leader sul territorio, o ancora mediante il sito www.bimby.it, dove nella sezione “Lavora con noi” si può richiedere un colloquio, sia in presenza sia virtuale.

A disposizione di tutti c’è sempre poi il Numero verde Vorwerk 800 841 811 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:00.

Un prodotto di successo, un’opportunità concreta di lavoro

Complice la necessità negli ultimi mesi di trascorrere molte ore in casa, sono numerose le persone che hanno potuto apprezzare l’aiuto di Bimby® per preparare tutti i pasti della giornata, tanto che l’azienda ha registrato un vero e proprio boom di vendite in tutta Italia: la

forza vendita durante il lockdown ha organizzato oltre 35.000 dimostrazioni virtuali che hanno permesso di realizzare a oggi un incremento delle vendite pari all’70% rispetto allo stesso periodo del 2019. E il successo continua anche oggi che l’attività sta gradualmente tornando agli incontri fisici, nel rispetto delle distanze, dei protocolli di sicurezza e della volontà dei clienti.

Il modello di vendita di Bimby®, infatti, è quello del party plan, che prevede momenti organizzati a casa dei clienti per presentare il prodotto agli amici che vogliono partecipare.

“Oggi un numero crescente di persone, donne ma anche uomini, e sempre di più la generazione dei Millennials, si avvicina alla nostra realtà lavorativa”, commenta Lucio Trocino – Direttore Commerciale Vorwerk Bimby. “Dinamico e flessibile, questo impiego consente di entrare in un team con cui condividere lavoro e passione per la cucina, usufruendo di strumenti di lavoro moderni – digitali e connessi – e una formazione continua. I numeri che abbiamo registrato negli ultimi mesi confermano l’attrattività del prodotto e le opportunità di carriera nella nostra azienda che, nell’era del digitale e dei social network, fa riscoprire il valore delle relazioni e dello Human touch”.

Alla base del successo di Bimby® c’è una forza vendita composta da professionisti competenti e appassionati: oltre 7.000 Incaricati alla vendita in tutta Italia che portano Bimby® nelle case dei clienti, attraverso Dimostrazioni pratiche e coinvolgenti.

Ma vi è anche un sistema di vendita unico, una formula di successo, affinata in 40 anni di attività e che sta al passo coi tempi e non conosce crisi, perché si adatta sempre ai nuovi stili di vita e ai cambiamenti, anche quelli repentini, come è successo negli ultimi mesi.

Un metodo consolidato, formazione continua, affiancamento e sempre nuovi stimoli accompagnano l’incaricato alla vendita Bimby® e, fase dopo fase, lo guidano al raggiungimento dei risultati. Il tutto unito a un impegno flessibile, su misura e capace di conciliare vita/lavoro.

Un’opportunità lavorativa solida e concreta e che offre una buona remunerazione, che attrae oggi sempre più persone, donne ma anche uomini, e sempre di più la generazione dei Millennials, proprio per la sua dinamicità e flessibilità.

