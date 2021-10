TheFork assume! Tante e diverse le nuove posizioni per affrontare le sfide del settore della ristorazione e supportarne le ambizioni di crescita. L’azienda aprirà 400 nuove posizioni, molte delle quali in Italia, per continuare il proprio percorso di crescita al fianco dei ristoranti.

In uno scenario in cui la digitalizzazione del settore della ristorazione è in forte accelerazione a causa della crisi sanitaria, TheFork, piattaforma leader per la prenotazione online dei ristoranti, assumerà 400 impiegati, inclusi 200 sviluppatori, entro il 2023. La creazione di questi posti di lavoro punta a consolidare la forza lavoro e supportare la crescita di TheFork a livello internazionale e, soprattutto, in Italia. Oltre a potenziare l’ufficio di Torino, infatti, nuove posizioni saranno aperte anche nella sede di Milano, a testimoniare la volontà dell’azienda di continuare a investire nel Bel Paese e di valorizzare sempre più i talenti italiani su cui TheFork già punta da anni.

Con quasi 80.000 ristoranti nel mondo, 28 milioni di download dell’app e più di 20 milioni di visite al mese, TheFork è divenuta in 15 anni il punto di riferimento delle prenotazioni online dei ristoranti sia per gli utenti sia per i ristoratori. L’ambizione dell’azienda di accelerare i propri investimenti per supportarne la crescita offre un contesto lavorativo ancor più dinamico e stimolante all’interno di un’organizzazione internazionale. Le nuove assunzioni coinvolgono diverse sedi principali di TheFork tra cui Milano, Torino, Parigi, Nantes, Barcellona, Buenos Aires e altre, rafforzando la già forte impronta internazionale dell’azienda che promuove la flessibilità sul posto di lavoro.

La tecnologia al servizio della ristorazione

TheFork ha creato un modello, basato sull’idea di mettere la tecnologia al servizio dei ristoratori, che ha fortemente contribuito al cambiamento del settore. Fin dalla sua nascita nel 2007, l’azienda ha continuato a investire e innovare per offrire ai ristoranti una soluzione sempre più efficace e consentire loro di ottimizzare la gestione delle prenotazioni, semplificare le operazioni e migliorare il servizio e i ricavi grazie alla visibilità a cui sono esposti i ristoranti partner. Trattandosi di uno strumento di connessione unico tra ristoranti e clienti, TheFork si impegna anche a offrire a questi ultimi la migliore esperienza in termini di intuitività e fluidità.

In quanto azienda guidata dall’innovazione, la tecnologia è sempre stata al centro della strategia di crescita di TheFork. Oggi questa strategia si sta ulteriormente intensificando grazie alla decisione di allargare il proprio team tecnico e di prodotto con l’aggiunta di 200 nuove posizioni, raddoppiandone così le dimensioni. Questo investimento accelererà anche lo sviluppo di TheFork PAY, la soluzione di pagamento contactless in-app di TheFork, lanciata nel 2019 e già utilizzata da oltre 20.000 ristoranti in Francia, Italia e Spagna. L’importanza dei pagamenti digitali aumenterà esponenzialmente nei prossimi anni anche per il settore della ristorazione, rendendo questo strumento di TheFork un investimento che guarda avanti.

“Negli ultimi anni la ristorazione ha subito un’enorme evoluzione, tanto più con la crisi del Covid che ne ha accelerato la digitalizzazione e ha fatto emergere nuove esigenze” ha dichiarato Almir Ambeskovic, CEO di TheFork. “In quanto leader del settore abbiamo deciso di dare un supporto significativo a questa trasformazione storica della ristorazione investendo in talenti con l’obiettivo di più che raddoppiare il nostro team dedicato al prodotto e alla tecnologia”.

Le nuove posizioni

I nuovi ruoli riguardano innanzitutto il dipartimento Tecnologia & Prodotto, con profili esperti in sviluppo di full stack Javascript e mobile, architettura, DevOps, qualità e gestione del prodotto. Altre nuove posizioni andranno a rafforzare i team commerciale, operations, dati e marketing.

Un’azienda multiculturale

TheFork, azienda in continua crescita e con una storia di successo internazionale, è impegnata a offrire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro unico e stimolante. Creare una forza lavoro diversificata aiuta l’azienda a crescere e, soprattutto, a creare un luogo più stimolante, vivace e di successo. Ogni team di TheFork è guidato da una cultura della cura e delle performance ed è costantemente concentrato sull’offrire ai ristoranti partner e agli utenti un’esperienza personalizzata e un servizio di alta qualità.

Link alle offerte di lavoro: https://careers.thefork.com/ global/en