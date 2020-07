Volotea: offerte di lavoro a Napoli.

da PMI.it

Volotea inaugura la sesta base italiana a Napoli, attivando un network di rotte che include 17 destinazioni, 9 in Italia e 8 all’estero. Un investimento che permette alla compagnia aerea low cost di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro sul territorio.

L’avvio ufficiale delle attività della nuova base a Napoli – ha commentato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea – oltre a comportare un consolidamento delle nostre rotte in partenza verso alcune delle più importanti destinazioni nazionali, prevede la creazione di circa 48 nuovi posti di lavoro diretti. Grazie, inoltre, al consolidamento delle misure igieniche e dei protocolli di sicurezza adottati in tutte le fasi del viaggio, siamo in grado di garantire voli ancora più sicuri e puliti, offrendo un ambiente salubre a tutela della salute di passeggeri ed equipaggi.

In particolare, tra i profili richiesti compaiono assistenti di volo, piloti e personale di terra. Per candidarsi e conoscere i requisiti relativi ai singoli profili richiesti, è necessario visitare il portale Volotea nella sezione dedicata al lavoro e alle carriere.