Accessibilità digitale per il Pio Monte della Misericordia

Nell’immaginario collettivo, il Pio Monte della Misericordia a Napoli è legato soprattutto al celebre quadro di Caravaggio “le Sette Opere di Misericordia”.

L’ente napoletano nasce però prima di tutto con una missione sociale. Il Pio Monte è, da oltre 400 anni al fianco dei più fragili, con tutte le sue risorse, la sua capacità di fare rete con altre realtà del Terzo Settore e numerosi Progetti che lo vedono capofila e promotore di azioni sociali e di inclusione.

Coerente con questa secolare missione sociale, il Pio Monte della Misericordia si è dotato di un sistema digitale per migliorare l’accessibilità del proprio sito internet ai pubblici fragili, garantendo a tutti gli utenti la possibilità di godere dei contenuti online. Questo nuovo strumento, indicato da un ‘omino’ in basso a sinistra nella pagina del sito, è una soluzione progettata per creare un ambiente online inclusivo per tutti. Ad esempio ora è possibile usufruire di una lettura dei testi ingrandita, una funzionalità di lettura ad alta voce, avere la possibilità di modificare i colori e l’illuminazione, oltre che avere le descrizioni delle immagini e tastiere virtuali: strumenti che aiutano gli utenti con disabilità visive o cognitive a navigare più facilmente nel sito. Uno strumento utilizzato da società come Bosch, Motorola, Adidas, Coca Cola, Kinder ed il Guggenheim Museum e che rende il Pio Monte della Misericordia all’avanguardia internazionale in tema di accessibilità.

“Il Pio Monte della Misericordia è una realtà molto complessa. Siamo un ente benefico, ma siamo anche un museo che custodisce il più bel Caravaggio al mondo, oltre che una importante collezione d’arte contemporanea cresciuta negli anni”, dichiara la Soprintendente, Donna Fabrizia Paternò di San Nicola.

“Seppur con una storia secolare, in tema di accessibilità digitale oggi ci impegniamo ad essere all’avanguardia, soprattutto attraverso una comunicazione che sia inclusiva, in coerenza con le più moderne concezioni museali. Per questo abbiamo deciso di adottare soluzioni digitali di stampo internazionale: anche essere vicino agli utenti più deboli fa parte della nostra missione e per questo abbiamo applicato queste soluzioni innovative al nostro sito internet. Proprio perché crediamo che sia uno dei modi più efficienti di declinare in maniera moderna la nostra storica missione”.