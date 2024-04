Alcott inaugura lo store di Anacapri

Alcott, nato nel 1990 e affermatosi come player internazionale, è oggi protagonista non di una semplice evoluzione, ma di una “ri-evoluzione”.

Il confine tra queste dimensioni identitarie è sottile, Alcott lo presidia da sempre, con la cura dei dettagli, l’inclusione e la trasparenza.

Il monomarca più iconico del Gruppo Capri “ri-disegna” la dimensione della moda giovanile.

Ne “ri-vede” limiti e confini e “ri-scrive” trame e capitoli futuri.

Essere diversi è una questione di stile. Non importa quale, per chi sceglie Alcott conta poter “ri-inventare” il proprio e indossare la rivoluzione.

Alcott declina questo cambiamento con coscienza di ruolo e originalità. Abbandona il miraggio delle promesse per concordare una stretta di mano con il consumatore. La miglior moda al miglior prezzo, che abbraccia l’inclusione e la sostenibilità.

Anche i negozi e gli spazi divengono elementi promotori di questo “ri-innovamento”. Dalla scintilla creativa che ha ispirato e plasmato la “casa di SoHo” a Milano scaturisce l’identità estetica del nuovo store Alcott di Anacapri, situato su una delle isole più affascinanti e attrattive del mondo. Capri, dimora della mondanità, luogo dell’esclusività e tempio dell’eleganza, è da sempre porto sicuro per le vacanze più lussuose e uniche. Orizzonte marittimo, paesaggistico e culturale della bellezza italiana più autentica e riconosciuta nel mondo. Approdo ultimo dei brand più raffinati e riconoscibili.

Un fil rouge lega il design e il concept del negozio Alcott in via Torino a Milano e la nuovissima apertura ad Anacapri. Le uniche differenze richiamano la necessità di uno stile visivo più fresco, espressione lampante dell’essenza dell’estate.

A decorazione degli ambienti sono stati impiegati dei legni tinteggiati con colori più chiari e delle immagini di celebrity ritratte sull’isola. Per celebrare l’importanza e il prestigio distintivi dello store a Capri, sono state dedicate delle serie di colori e accessori all’incanto e alla meraviglia dell’isola.

PARTNERSHIP CON CASIO

Innovare significa condividere. Alcott sceglie Casio come proprio partner di rilievo e visione internazionali, per celebrare le collezioni Casio Vintage, Timeless e G-Shock, diventandone official dealer. Queste serie saranno disponibili sul sito Alcott e, in esclusiva, anche nei

nuovissimi store di Anacapri e Milano. Una collaborazione che scaturisce dalla radicata volontà di distinguersi da parte di due icone del mondo lifestyle e che intende avvicinare il futuro e prolungarsi nel tempo.

PARTNERSHIP CON PUMA

La sinergia creativa con Puma configura il desiderio di proporre un’offerta sempre più eterogenea a chi sceglie Alcott. L’accurata selezione di calzature ricalca e ripropone il carattere estetico delle collezioni Alcott. Anch’essa sarà disponibile online e nei negozi di Anacapri e Milano, presto anche negli altri store che saranno parte del processo di restyling. Identità e storia pongono Puma e Alcott in una elitaria dimensione di connessione e condivisione di coerenza e qualità come valori caratterizzanti ed essenziali.

Queste partnership sono alcuni incastri fondamentali della “ri-definizione” dell’identità di Alcott. Su questa traiettoria ambiziosa, condotta con lucidità e visione strategiche, ha voluto focalizzarsi Francesco Collella, General Manager del marchio: Il progetto che vede la re-evolution di Alcott in divenire continuerà con altre partnership di livello internazionale selezionate e sarà un percorso che apertura dopo apertura, restyling dopo restyling stupirà sempre di più. Posso solo dire con fermezza: NON È FINITA QUI!”