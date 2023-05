Chin8 Neri celebra Umbria Jazz con “50 suonati” lattina in edizione limitata e concorso a premi.

Chinotto Neri celebra il cinquantesimo anniversario di Umbria Jazz con “50 SUONATI”, realizzando per la prima volta nella sua storia una lattina ad edizione limitata che eccezionalmente “vestirà” la fascia dell’aureo genetliaco di Umbria Jazz. Inoltre, ai formati in vetro nella bottiglia classica da 20 cl e al formato famiglia Pet da 1,5 lt è abbinato il concorso, della durata di un anno, che offre ai vincitori la possibilità di godersi la bellezza della musica della rassegna e della città che la ospita.

Chinotto Neri, sponsor ufficiale della prestigiosa rassegna musicale, dal 6 al 16 luglio 2023 accoglierà e coccolerà il pubblico di Umbria Jazz con degustazioni ed engagement nei luoghi delle principali performance jazzistiche in calendario.

“La storia del Festival – sostiene Giordano Giglio, direttore marketing di Chin8 Neri – è anche la sintesi di cinquant’anni del nostro Paese e con esso ha attraversato le sue vicissitudini e ne ha glorificato i suoi periodi migliori. La travolgente energia ereditata della storia, dalle arti pittoriche, architettoniche e paesaggistiche, per la sua centralità geografica della nostra penisola fa di Perugia il cuore pulsante della sua regione e dell’Italia intera e Umbria Jazz avvolge di magia ogni angolo, ogni vicolo piazza e cortile che si adagia sulle colline del suo centro. Sono tante le similitudini che Chinotto Neri condivide con il Festival – conclude Giglio – e il dualismo cromatico del nero e del giallo le racchiude tutte in uno scrigno prezioso, custodendone il sapore del tempo e dell’impegno profuso, in questi cinquant’anni, nel costruire mantenere e incrementare quanto di più impalpabile, ma indelebile e permanente in ognuno di noi: la musica”.

Chin8 Neri nasce nel 1949 e sin da subito diventa una bevanda iconica dello stile italiano, oggi riconosciuto come il sapore unico del vintage contemporaneo. Dal 2000 il brand è di proprietà di I.B.G. S.p.A. Società Benefit che ne produce l’intera gamma di formati – Lattina, Vetro e Pet – con distribuzione in Italia e all’estero.