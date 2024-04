COMICON Napoli 2024. Dieci nuovi content creator entrano nella squadra dei creativi Alcott

«La partecipazione a COMICON Napoli è stata anche quest’anno entusiasmante – racconta Salvatore Colella, CEO Capri Group –. Vedere un numero enorme di ragazzi e ragazze che coltivano una passione è davvero straordinario ed è un segnale importante. Capri Group ha scelto di sostenere COMICON Napoli per la condivisione degli stessi valori di amicizia, arte e cultura, uguaglianza e rispetto; un grande evento nato a Napoli che ha lavorato con costanza per diventare prima nazionale e poi internazionale, proprio come abbiamo fatto noi con la nostra realtà aziendale. Troviamo doveroso essere presenti e sostenere i grandi eventi organizzati a Napoli e in Campania perché pensiamo che le reti siano sempre una risposta vincente. Grazie a questo legame con il COMICON Napoli, siamo riusciti a regalare una giornata di gioia e di giochi ai bambini e ragazzi di sei associazioni territoriali e questa è stata la cosa più bella di questi quattro giorni alla Mostra d’Oltremare».

Alcott ha dedicato l’ultima giornata del COMICON Napoli 2024 alla creatività con il contest creator, coinvolgendo i comiconiani e la loro gioia di vivere. Più di 150 tra ragazzi e ragazze hanno partecipato al contest, in presenza e on line, e tra loro ne sono stati selezioni 10 che creeranno contenuti per i social ufficiali di Alcott, che ancora una volta mostra attenzione e sensibilità per la generazione Z, creando opportunità di lavoro.

«Dopo il successo avuto nelle tappe di Roma e Napoli, torniamo nella nostra città portando il creator day al Comicon 2024, aprendo a tutti i ragazzi e a tutte le ragazze che hanno voglia di divertirsi, la possibilità di partecipare – racconta Davide Zauri, direttore creativo Capri Group -. Non abbiamo guardato né i numeri né la popolarità dei profili. La scelta di Alcott è stata quella di premiare davvero la gioia di vivere, e al Festival Internazionale della Cultura Pop di creatività e sorrisi ce ne sono parecchi. Ora abbiamo nuovi creatori di contenuti che animeranno i nostri canali social ufficiali e altri si uniranno a loro con il creator day di Milano, in programma il 9 maggio al flagship store Alcott di via Torino».

I ragazzi e le ragazze selezionati e ingaggiati creeranno in piena libertà i loro outfit Alcott e si divertiranno a creare contenuti senza alcuna linea guida, esprimendo il loro modo di essere.