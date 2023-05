Customer Mindset, entrare nella mente dei consumatori sul web.

Cosa c’è dietro la ricerca, più o meno specifica, di un prodotto, online?

Tutto parte da un desiderio, un bisogno da soddisfare. Un’intenzione precisa, che, superate le obsolete tecniche sugli studi consumer oriented, deve spingere le aziende ad “indagare” sul cliente, così da poter vendere soluzioni ad un problema, non più semplicemente un prodotto.

Oggi questo è reso possibile, grazie all’analisi delle storie dei singoli utenti, i quali,lasciando delle piccole tracce di sé durante la ricerca, forniscono informazioni su quello che realmente desiderano.Una strategia multidisciplinare, sulla quale si basa il libro, in uscita, pensato per marketer ed imprenditori, Customer Mindset, di Josè Compagnone.

In questo modo si può colpire l’individuo all’interno di una massa indistinta, andando oltre i consueti parametri degli strumenti digitali; perché se è vero che fino a poco tempo fa, questi ultimi si sono rivelati validi allo scopo, oggi risultano fallaci, a causa, soprattutto, delle nuove normative sulla privacy, che limitano sempre di più la possibilità di acquisire dati da parte delle aziende.

Per tutte queste ragioni, tutti gli imprenditori che prima lavoravano con i big data si vedono costretti ad un cambio di rotta e non avendo più un obiettivo preciso al quale mirare, devono, necessariamente, farsi delle domande e trovare quelle risposte che gli consentano di centrare il bersaglio.

“Internet è diventata una realtà imprescindibile sin dagli anni Novanta, ma molte aziende ed esperti di comunicazione e marketing in Italia continuano a non sfruttare appieno le opportunità che il web offre. Una strategia efficace va costruita attraverso uno studio antropologico multidisciplinare, politico, sociale ed economico, che metta al centro i bisogni e le esigenze del singolo, partendo proprio da quest’ultimo e facendosi delle domande ben precise. Solo in questo modo gli imprenditori e le aziende possono essere in grado di soddisfare realmente queste necessità.”

Ad affermarlo è Josè Compagnone, ricercatore e autore, da oltre 20 anni nel campo della comunicazione digitale e membro del Gruppo di lavoro per l’Usabilità dei siti web delle PA presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché ideatore del progetto multidisciplinare Customer Mindset. L’innovativo progetto, attraverso una serie di manuali, un osservatorio sui trend del marketing digitale, un format di corsi di apprendimento e divulgazione per addetti ai lavori digitali, un podcast gratuito che approfondisce le tendenze più interessanti e offre spunti e riflessioni sull’innovazione, la comunicazione e il marketing digitale, rappresenta una guida per tutte le aziende e i responsabili di comunicazione e web marketing che vogliono ottenere successo online.Questi strumenti sono infatti in grado di offrire molteplici idee e strumenti per rispondere alle domande degli imprenditori e dei marketer e aiutarli a trovare una strada esclusiva, personale, adatta alle proprie esigenze.

www.customermindset.it