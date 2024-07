Grande successo per Napoli Experience al Chiostro di San Francesco

Grande successo per NAPOLI EXPERIENCE by Miriade, un evento esclusivo che sarà anche il Sales Meeting della stagione Spring Summer 2025 per i brand VALENTINO di Mario Valentino, V°73 e ByByblos.

L’evento si è tenuto presso l’incantevole Chiostro di San Francesco a Napoli, un luogo che incarna perfettamente l’eleganza e la storia della città partenopea.

Il 3 luglio 2024, agenti, distributori e top client di Miriade provenienti da tutta Europa si sono riuniti in una delle location più suggestive di Napoli per scoprire in anteprima le nuove collezioni.

La scelta di Napoli come cornice per questo importante appuntamento non è stat casuale: la città, recentemente al centro dell’attenzione internazionale sia per il turismo che per il cinema, è simbolo di cultura, bellezza e innovazione.

La serata è stata un vero e proprio viaggio attraverso la tradizione napoletana, articolato in diversi momenti che renderanno l’esperienza unica e indimenticabile.

Dopo la presentazione delle collezioni P/E 2025 di VALENTINO di Mario Valentino, V°73 e ByByblos, i partecipanti hanno pututo godersi il tramonto sul golfo attraverso i sapori e le sonorità tipiche, immersi nella magica atmosfera del chiostro con una vista mozzafiato sul Vesuvio.

A seguire, la serata è proseguita con DJ set e intrattenimento musicale, creando un connubio perfetto tra tradizione e modernità.

Miriade, orgogliosa delle sue radici, ha voluto con questo evento rendere omaggio alla sua città natale, che sta vivendo un momento di straordinario riconoscimento a livello internazionale. Napoli, con la sua storia millenaria, la sua cucina inimitabile e la sua arte, continua a incantare e attrarre visitatori da tutto il mondo.

NAPOLI EXPERIENCE è stata l’occasione per celebrare non solo le nuove collezioni, ma anche l’anima e lo spirito di Napoli, contribuendo al suo meritato successo globale: una serata all’insegna della moda, della cultura e dell’eccellenza.

La Carlino Group, in occasione della presentazione della collezione Spring Summer 2024 di By Byblos bags ha aperto nuovamente le porte della sua amata Napoli per ospitare agenti, distributori e top client provenienti da tutto il mondo.

La presentazione si è svolr il 3 luglio al maestoso Chiostro di San Francesco, dove la tradizione e l’eleganza senza tempo della location incontreranno la freschezza e l’originalità della nuova collezione By Byblos bags.

Durante l’evento gli invitati hanno respirato la tradizione partenopea: il rooftop vista Vesuvio, i sapori napoletani e la musica locale renderanno la serata un’esperienza irripetibile.

UNLOCK YOURSELF, il titolo della collezione che è stata presentata, è un’esaltazione dei concetti di libertà e di benessere: valori che assumono sempre più importanza in un mondo in costante movimento.

In un’epoca dove tutto sembra accelerare, è molto importante affermare il desiderio di godersi il tempo e di apprezzare le piccole cose della vita.