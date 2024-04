Gutteridge presenta la collezione “Cerimonia”: L’Eleganza Italiana per le occasioni formali

Si avvicina la stagione degli eventi e Gutteridge, il marchio sinonimo di eleganza e raffinatezza, presenta la nuova linea “Cerimonia”, un’ode alla tradizione sartoriale italiana dedicata alle occasioni speciali.

L’eleganza classica distingue la collezione “Cerimonia” offrendo una selezione di abiti, completi e accessori caratterizzati dallo stile raffinato ed allo stesso tempo contemporaneo, non tralasciando mai una meticolosa cura dei dettagli.

I tessuti pregiati, i tagli impeccabili e i dettagli sofisticati sottolineano l’essenza artigianale del brand.

Guidata dall’ispirazione alla tradizione sartoriale italiana, ogni pezzo della collezione è realizzato con materiali di alta qualità come lana, cotone e lino, garantendo non solo eleganza ma anche comfort senza rinunciare allo stile.

Che sia un matrimonio, una cerimonia formale o un evento speciale, la collezione “Cerimonia” di Gutteridge si adatta alle esigenze del moderno gentiluomo, creando look raffinati e pensati per chi vuole essere l’invitato perfetto in ogni occasione.