Gutteridge sponsor del Campania Teatro Festival.

Il gruppo Capri con il brand Gutteridge quest’anno sarà sponsor della sedicesima edizione del “Campania Teatro Festival“, una manifestazione di teatro internazionale di grande attrazione turistica e culturale che ha portato in città i nomi più interessanti della scena italiana ed internazionale; l’evento è realizzato con il sostegno della Regione Campania e organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival.

Il Campania Teatro Festival viene svolto, ogni anno, a Napoli nei mesi di giugno e luglio e, anche in questa edizione, in programma dal 9 giugno al 9 luglio, saranno previste 10 sezioni (Internazionale, Prosa nazionale, Danza, Osservatorio, SportOpera, Musica, Letteratura, Progetti Speciali, Mostre, Cinema), con un totale di 94 eventi e 118 repliche, con 57 prime assolute e 5 nazionali in 31 giorni di programmazione.

Protagonisti di questa edizione, moltissimi artisti noti in tutto il mondo come gli attori John Malkovich e Ingeborga Dapkunaite, il regista polacco Kristian Lupa, l’artista belga Anne Cecile Vandalem, gli artisti napoletani Alessandro Preziosi, Peppe Servillo, Nunzia Schiano e molti altri.

Anche per la 16esima edizione, il Campania Teatro Festival mantiene l’anima green con un attento riguardo alla sostenibilità, valore condiviso anche dalla Capri Group. Gutteridge negli anni ha intrapreso un percorso più attento e sostenibile che sta proseguendo nel tempo al fine di lavorare nel maggiore rispetto dell’ambiente possibile.

Il brand, portavoce della tradizione partenopea nel mondo dell’abbigliamento maschile, è lieto di prendere parte a questo evento come Official Sponsor, con il fine di valorizzare, grazie alla presenza di artisti provenienti da tutto il mondo, sempre di più Napoli, città natale del brand, sostenendo tematiche, come la cultura e l’arte, che negli anni continuano ad avere la loro rilevanza nel mondo nazionale e internazionale.