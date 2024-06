Il Percorso del segnale, il video di iliad e Geopop girato a Napoli

iliad, l’operatore che ha rivoluzionato il mercato italiano della telefonia grazie alle sue offerte chiare e trasparenti, lancia “Il percorso del segnale”, una campagna video realizzata in collaborazione con Geopop, il progetto di divulgazione scientifica del gruppo Ciaopeople, per spiegare in modo semplice il funzionamento dell’infrastruttura di rete che tutti noi utilizziamo quotidianamente, quando facciamo chiamate e navighiamo su internet.

Con questo progetto, iliad porta avanti il suo impegno nella diffusione delle competenze per un futuro più connesso, trasparente e sostenibile. Con questo obiettivo, l’operatore si affianca a Geopop nella missione divulgativa che ne ispira l’attività, per arricchire le persone con contenuti di approfondimento di carattere tecnico e scientifico.

Il video, girato a Napoli, è dedicato a qualcosa “che è un po’ invisibile e che spesso diamo per scontato”, ovvero il percorso che fa il segnale del nostro telefono quando effettuiamo chiamate o navighiamo su internet. Attraverso ricostruzioni in 3D e grafiche, sarà il fondatore e direttore di Geopop Andrea Moccia a guidare il pubblico alla scoperta del funzionamento della rete iliad, che ad oggi copre il 99,6% della popolazione italiana.

Il video è già on air su YouTube, Instagram, TikTok e Facebook