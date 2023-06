“It’s a Local Affair”: al via la nuova campagna marketing di SumUp realizzata da Hearts & Science in co-branding con i migliori retailer italiani del marchio

SumUp, azienda leader a livello globale nella tecnologia finanziaria, lancia la nuova campagna “It’s a Local Affair” in co-branding con i migliori retailer italiani SumUp. Con l’obiettivo di catturare l’attenzione delle realtà locali, celebrarne l’unicità e per creare un clima di fiducia con i clienti che, soprattutto quando si tratta di prodotti tech, vogliono sentirsi più vicini al marchio, la comunicazione sarà “personalizzata” per il pubblico local prevedendo l’utilizzo del dialetto, in particolare il napoletano e il siciliano, e di immagini di commercianti iconici, sempre nel rispetto della brand identity di SumUp.

La campagna, realizzata in collaborazione con Hearts & Science, si estende su tutto il mese di giugno e si concentra sul posizionamento Out Of Home (digitale e su carta stampata), includendo manifesti, autobus brandizzati, poster Maxiled in co-branding con i retailer partner Euronics Bruno ed Euronics Tufano, nonché totem nei centri commerciali tra i più importanti d’Italia dove sono presenti i punti vendita Mediaworld.

Per Euronics Bruno saranno interessate Catania e Messina, mentre per Euronics Tufano la città di Napoli, dove sarà presente una maxi affissione nella zona di Pignasecca.

Con questa campagna di marketing in co-branding SumUp punta ad avere una forte esposizione che porti visibilità e rafforzi la sua leadership sul mercato italiano, avvicinandosi ancor di più alle piccole imprese locali e riflettendone l’autenticità.