Kiabi, la moda a piccoli prezzi, apre store a Giugliano, sconti del 20% sabato 8 e domenica 9

KIABI Giugliano è il terzo punto vendita nella regione Campania e il quarto store in Italia in affiliazione commerciale, da sempre un motivo di grande orgoglio per il brand; grazie alla passione e al lavoro di squadra, un ulteriore grande successo e traguardo è stato raggiunto.

Il nuovo store KIABI si trova presso la parte esterna del Parco Commerciale Grande Sud in Via Santa Maria a Cubito (NA).

Presenta una superficie di vendita pari a 914 mq2 e un concetto “kube” con l’obiettivo di valorizzare la disposizione del prodotto e l’esperienza d’acquisto del cliente. Gli spazi risultano luminosi, chiari e ampi.

È possibile trovare capi a piccoli prezzi per tutta la famiglia, uomo, donna, kids e baby, ma non solo; i reparti premaman e grandi taglie si confermano ancora una volta due grandi pillar del marchio, dando così la possibilità di ritrovare le collezioni all’interno del punto vendita.

Grazie ai servizi di Click & Collect ed E-prenotazione, disponibili nello store di Giugliano, KIABI offre al cliente la possibilità di ampliare la scelta capi in negozio grazie alle collezioni esclusive web; questo a dimostrazione della volontà del brand di accompagnare e facilitare la vita delle famiglie di sangue e di cuore.

In occasione del weekend di inaugurazione del nuovo punto vendita napoletano e per coinvolgere tante nuove famiglie, KIABI ha lavorato una campagna composta da leve offline come l’OOH, i camion vela, la radio e la distribuzione flyer e punti di contatto online grazie all’influencer marketing e comunicazioni sui canali social del brand.

L’8 e il 9 giugno si terrà la grande “Festa” presso il nuovo store con l’obiettivo di generare traffico e far tornare la clientela nuovamente in negozio nei mesi successivi.

Come? 50 gift card fino a 300€ per i primi visitatori, 20% di sconto su tutti i reparti e tante altre sorprese.