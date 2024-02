Marco Tozzi (gruppo Wortmann) annuncia collaborazione con Michelle Hunziker

Per l’avvio delle vendite della stagione F/W 2024, MARCO TOZZI, marchio di calzature del gruppo tedesco Wortmann, sorprende i suoi clienti con una notizia davvero entusiasmante: l’azienda inizia una collaborazione con Michelle Hunziker in qualità di Ambassador del brand.

La partnership prevede la realizzazione di un’accattivante campagna di comunicazione in cui Michelle Hunziker presenterà in vari modi una serie di modelli di scarpe selezionate personalmente, che avranno una spinta promozionale importante, e la pubblicazione continuativa di post volti alla promozione dei prodotti del brand sul profilo Instagram della conduttrice e intrattenitrice televisiva, che conta più di 5,8 milioni di follower.

La nuova collezione F/W 2024, compresi i modelli scelti per la campagna, sarà disponibile per i rivenditori con effetto immediato: a tutti verranno forniti materiali promozionali per il punto vendita accattivanti e di elevata qualità in cui Michelle Hunziker presenterà i prodotti come Ambassador di MARCO TOZZI.

Tra i più amati personaggi televisivi e da sempre fonte d’ispirazione per il pubblico femminile italiano per il suo stile, entusiasmo e grande professionalità, Michelle Hunziker mette sempre anima e cuore in tutto ciò che fa. “Essere riusciti a conquistarla rappresenta un passo davvero importante nell’ambito dello sviluppo del nostro marchio nel mercato italiano. Grazie al suo alto profilo e al suo perfetto senso della moda, questa collaborazione ci aiuterà ad aumentare la notorietà del marchio e a rendere sempre più attrattive e desiderabili le collezioni MARCO TOZZI, portando senz’altro un importantissimo vantaggio per tutti i nostri Clienti” dichiara Fabio Lombardi, Responsabile Vendite Italia MARCO TOZZI. E continua: “Siamo certi che Michelle Hunziker interpreti perfettamente lo stile di MARCO TOZZI, vivace, attuale e sempre attento alle nuove sfide del mercato”.

MARCO TOZZI propone calzature dallo stile eclettico che spazia dall’elegante classico al comfort attivo, fino alla tendenza moda: distribuito in tutta Italia, si distingue per qualità dei materiali e cura del dettaglio.

Company profile

MARCO TOZZI Shoes GmbH & Co. KG è una società del gruppo Wortmann, una delle più grandi realtà di produzione e distribuzione di calzature, leader di mercato in Europa per le scarpe da donna fashion.

Il brand MARCO TOZZI è sinonimo di scarpe da donna alla moda, con una particolare cura dei dettagli e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.