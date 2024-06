Nuovo Brand del Comune di Napoli inaugurato in Piazza Municipio

È stato inaugurato questa mattina, alla presenza dell’Assessore al Turismo e alle attività produttive Teresa Armato in Piazza Municipio, il nuovo Brand del Comune di Napoli



“Brand Napoli” è un’installazione composta da 12 pannelli con la scritta “Napoli” in italiano e in inglese, collocata in piazza Municipio nei pressi di via Acton che accoglierà i turisti in arrivo in città via mare e i tanti visitatori della zona di piazza Municipio.