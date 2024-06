Partnership Enjoy Milano Produzioni – Eccellenze Italiane

Sancito un importante accordo tra la società Enjoy Milano Produzioni discografiche artistiche nazionali ed Eccellenze Italiane organizzazione leader da oltre trent’anni nell’ allestimento di eventi Made in Italy Doc effettuati in tutto il mondo. Tale accordo realizzato su progetto del noto produttore Andrea Lybra (RAI man) per sostenere tra le altre cose, talune manifestazioni di richiamo storico, quali anche le festività patronali, che con l’ aumento dei costi e del caro vita, da anni ormai rischiano seriamente di estinguersi.

Nello specifico l’accordo tra le parti prevede sostegno in esclusiva ad Enjoy Milano nell’allestimento delle suddette manifestazioni civili per contratti di programmazione artistica con valore superiore ai ventimila euro e dunque di allestire in modalità del tutto gratuita, una data evento, che vada a prevedere un concerto di qualsiasi degli artisti facente parte del catalogo nazionale di Enjoy Milano Produzioni.

Potranno dunque richiedere la possibilità di accedere alla promo denominata “SUPER SUMMER TOUR 2024” tutte le organizzazioni cittadine, parrocchiali, pro loco, che necessitano di allestire eventi estivi o festività storiche patronali. Le domande potranno pervenire direttamente alla società Enjoy Milano Produzioni. Tutte le info e i contatti si possono reperire facilmente mediante il sito ufficiale enjoymilanoproduzioni.info