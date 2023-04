Piotr Zielinski, Giovanni Simeone e Juan Jesus del Calcio Napoli: testimonial per Yamamay.

Yamamay scende in campo con 3 dei più famosi giocatori del Calcio Napoli, la squadra di calcio più vincente del campionato italiano di quest’anno: il centrocampista

Piotr Zielinski, l’attaccante Giovanni Simeone e il difensore Juan Jesus.

Yamamay, da sempre vicina al mondo dello sport, ha scelto questi 3 giocatori come ambassador della nuova collezione underwear Yamamay Man Primavera 2023 perché incarnano quei valori di positività, passione, inclusività, sacrificio e dedizione, da sempre cari al brand.

Gli scatti e il video della campagna – realizzati presso il centro sportivo di Castel Volturno-

raccontano attimi della tipica vita da spogliatoio, tra gesti d’incoraggiamento per stemperare la tensione pre-partita, partitelle improvvisate e festeggiamenti post-partita – portano la firma del fotografo napoletano Raffaele Marone.

‘“È per noi una grande soddisfazione iniziare una collaborazione con il marchio Yamamay,

partito da Napoli per conquistare tutto il mercato internazionale. Tre dei nostri giocatori

più rappresentativi si sono messi in gioco e si sono divertiti a scattare foto per il nostro

nuovo partner. Sono certo che questo sia solo l’inizio per una collaborazione che possa

avere uno sviluppo importante nel corso delle prossime stagioni.” Tommaso Bianchini,

Chief International Development Officer della Società Sportiva Calcio Napoli.

‘Sono doppiamente contento di questa collaborazione sia perché questi ragazzi sono dei

grandi campioni, esempi positivi di forza e determinazione, talenti innati dentro e fuori dal

campo ma anche perché giocano in una squadra che per me rappresenta molto: poter unire

una scelta di business ad una passione personale è veramente molto e questo è solo l’inizio

di una collaborazione con la SSC Napoli, un percorso che riserverà altre sorprese nei

prossimi mesi. La scelta di un trio di testimonial maschili così forte si inserisce in un percorso più ampio che Yamamay ha intrapreso ormai da alcuni anni, che mette l’universo MAN in primo piano, un progetto di espansione ed investimento, nato dalla necessità di fornire al cliente maschile una proposta di collezione sempre più ampia, strutturata ed articolata inserita in negozi completamente dedicati all’universo maschile, che da oggi si consolida ulteriormente attraverso questi nuovi testimonial. ’ Gianluigi Cimmino, CEO di Yamamay

I capi indossati dai calciatori sono già disponibili in tutti gli store Yamamay, Yamamay Man

e su www.yamamay.com