Splendidamente curvy, Mascia Carfagna è sposa in affari

Tra l’eleganza del wedding e le dinamiche delle aste, Lodovica Comello ed Enzo Miccio sono i perfetti padroni di casa della trasmissione. In onda ogni mercoledì alle 21.20 sul canale 31 del digitale terrestre e in streaming su RealTime.it. Prodotta da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery, la serie è disponibile anche on demand su Discovery+.

Usati al massimo una volta, gli abiti da sposa potranno ora avere una seconda vita. Venduti all’asta ad un gruppo di dieci concorrenti che, di volta in volta, dovranno sfidarsi per conquistare il vestito dei loro sogni. Nella puntata del 10 luglio, sarà la curvy model Mascia Carfagna a condividere la sua storia unica.

Per metà russa da parte di madre, la meravigliosa romana possiede un carisma da condottiera e una creatività fuori dagli schemi. I personaggi e fiori, che ama realizzare con la pasta di zucchero, diventano presto torte spettacolari per la gioia degli occhi e del palato. Una stimolante attività produttiva che si sviluppa nella collaborazione con diversi catering e nell’organizzazione di eventi e allestimenti.

Una natura allegra, solare, fantasiosa, quella di Mascia Carfagna, che la vede intraprendere anche il lavoro di modella e influencer, diventato la sua principale occupazione. Generosa nelle forme, incarna le fattezze di una donna che si gode la vita senza doverla strizzare necessariamente in una taglia 38.

«Penso sia importante dare spazio, anche nel mondo della moda, a un’immagine di donna che esca fuori dai soliti stereotipi.» spiega l’indossatrice «Perché ognuno di noi ha una fisicità diversa e deve potersi sentire rappresentata e riconoscersi nella pubblicità o sulle passerelle. Una cosa è certa: si può essere belle anche dopo i vent’anni e senza stringersi in una 38!»

Romantica, sexy, fantasy, sportiva, ha posato per il compianto Arpad Kertesz e fatto shooting per “Kilame” di Pamela Quinzi e “Metamorphosis” di Cecilia Nati. Alla continua ricerca di nuove ed arricchenti esperienze in campo professionale, ha aperto un profilo Instagram che conta già centomila follower.

Un numero sempre crescente di interazioni del pubblico, che diventa più vasta platea televisiva per seguirla su Real Time in “Spose in affari”. Mercoledì 10 luglio alle 21.20 sul canale 31 del digitale terrestre. Anche in streaming su RealTime.it e on demand su Discovery+.

