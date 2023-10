Tv Luna si riaccende, Ciro e Gianfranco Sannino direttori artistici

Tv Luna riparte dal canale 83. La direzione artistica è affidata a Gianfranco e Ciro Sannino, già ideatori e produttori di diversi format in onda su varie emittenti campane ma proprio su Tv Luna hanno collezionato programmi di grande spessore che hanno trovato grande riscontro da parte del pubblico: da “Domenica sulla Luna” ai talent show “Ti va di Cantare?” e “Ti va di Ballare” condotti da Ciro Sannino.

” Proveremo a creare un palinsesto molto variegato, dall’intrattenimento allo Sport con grande attenzione all’informazione. Vorremmo dar voce al talento e a quella parte di Napoli che si dà da fare, per questo siamo alla ricerca di idee e di volti nuovi”, annunciano i fratelli Sannino. La direzione sportiva sarà sempre di Angelo Pompameno. Tv Luna, inoltre, riparte anche dagli studi tv che stanno subendo un restyling sempre dalla sede storica di fuorigotta. Anche l’aspetto tecnico è stato totalmente migliorato. “Aldilà della numerazione lcn (attualmente Tv Luna è al Canale 83), nell’era dei social e della grande offerta televisiva anche grazie all’avvento di pay tv e piattaforme streaming, contano i contenuti. Siamo concentrati su questo”, afferma Ciro Sannino che tornerà in onda con nuovi programmi e i talent show “Ti va di Ballare?” e “Dammi Un’Occasione”. “Ci siamo presi qualche settimana di tempo per ripartire al meglio”, continua Gianfranco Sannino. E alla domanda su quali saranno i volti della rete, “Stiamo costruendo. Vorremmo circondarci di professionisti che hanno sempre lavorato e creduto in noi e che abbraccino questo progetto”, conclude Gianfranco Sannino.