YAMAMAY e CARPISA insieme per supportare la fondazione pontificia Scholas Occurrentes

Esattamente un anno fa, nella primavera del 2023, i due brand Yamamay e Carpisa hanno deciso di iniziare a dare il loro supporto alle attività e ai progetti socio-educativi della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, organismo nato nel 2001 in Argentina come risposta culturale alla crisi politica, economica e sociale del Paese e poi diffuso in tutto il mondo grazie al contributo dell’allora arcivescovo Jorge Mario Bergoglio, divenuto Papa Francesco alcuni anni più tardi.

L’adesione di Yamamay e Carpisa al progetto educativo fortemente voluto da Papa Francesco si iscrive nel perimetro del percorso di responsabilità sociale d’impresa che i due brand hanno deciso di intraprendere e perseguire ormai da tempo.

“Da sempre le nostre aziende supportano iniziative di responsabilità e solidarietà sociale di vario tipo. Abbiamo deciso di dare il nostro contributo alla Fondazione Scholas Occurrentes perché condividiamo i loro valori ed obiettivi e troviamo importanti i loro progetti sul territorio volti a favorire il corretto sviluppo dei giovani e a prevenire situazioni di disagio attraverso progetti educativi” ha spiegato Carlo Palmieri, Vice Presidente della Pianoforte Holding, gruppo che controlla i brand Yamamay e Carpisa.

In prima fila, a sostegno di Scholas, si è posto il Mezzogiorno d’Italia, che ha preso parte al progetto da autentica protagonista con attività volte a favorire il corretto sviluppo dei giovani e a prevenire situazioni di disagio attraverso progetti educativi di sport, arte, cultura, tecnologia, inclusione sociale, rispetto e tutela dell’ambiente.