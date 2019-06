A San Giuseppe Vesuviano la premiazione della XXIX edizione delle Olimpiadi dei Giochi Linguistici Matematici.

In aula consiliare si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione e dei

premi conseguiti dagli alunni del 2° Circolo Didattico nel corso della XXIX “Olimpiade dei giochi

linguistici – matematici”, promossa da GIOIAMATHESIS, ente accreditato dal MIUR per la

valorizzazione delle eccellenze, in occasione del cinquecentesimo anniversario di Leonardo da

Vinci.

Moltissimi alunni che hanno ottenuto prestigiosi posizionamenti nelle graduatorie

internazionali hanno gremito l’aula insieme ad insegnanti e genitori, alla presenza di Antonia

Giugliano – Dirigente Scolastico del 2° Circolo Didattico – di Vincenzo Catapano – sindaco del

Comune di San Giuseppe Vesuviano – e di Silvia Annunziata, assessore alla cultura.

“Le scuole di San Giuseppe Vesuviano si distinguono sempre per la qualità del lavoro svolto

dagli insegnanti e dai dirigenti – ha dichiarato il sindaco Catapano a margine dell’evento – ed è

per me motivo di soddisfazione premiare gli alunni e ringraziarli per la loro dedizione allo

studio ed alla matematica. Abbiamo la responsabilità di dover essere attenti alla loro

formazione e continueremo a sostenere la scuola come abbiamo sempre fatto. Basti pensare alla recente conclusione dei corsi di lingua inglese e spagnola che abbiamo predisposto al fine di potenziare ulteriormente le competenze linguistiche degli alunni della città”.