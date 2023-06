Al Comune di San Potito Sannitico si parlerà di “Comunità Energetica Rinnovabile”.

Di “Comunità Energetica Rinnovabile” se ne parlerà sabato 10 giugno a partire dalle ore 18:30 presso l’Auditorium Comunale di Piazza G. La Pira a San Potito Sannitico. Saranno previsti gli interventi, oltre che del sindaco Francesco Imperadore, anche del referente giuridico “Koala”, un team nato nel 2022 dall’idea di un gruppo di giovani professionisti attivi nel mondo dell’energia con la forte volontà di supportare i cittadini ed il territorio verso obiettivi di libertà energetica, Antonio Urciuolo ed Emmanuele Maria Petruzziello, referente tecnico Koala.

Ma che cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile?

“La comunità energetica deve essere intesa come una realtà sociale, culturale ed economica che autoproduce localmente l’energia necessaria al suo fabbisogno attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili. La caratteristica primaria risiede nell’usare giudiziosamente le risorse del territorio, tutelando così i propri beni comuni territoriali, ambientali e paesaggistici, con l’obiettivo di indirizzare gli attori coinvolti verso la riduzione della propria impronta ecologica”. Si legge sul sito www.koalacompany.it

“Il nostro essere comunità non può prescindere dall’informazione in merito a temi così attuali ed importanti visto che siamo in piena transizione energetica”. Ha precisato il primo cittadino Francesco Imperadore che sta lavorando all’organizzazione di questo appuntamento imperdibile.