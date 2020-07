Ambiente, campagna di sensibilizzazione a Sorrento.

Scritte realizzate in prossimità dei tombini di Corso Italia e Piazza Lauro a Sorrento (Napoli) – un modo semplice per invitare cittadini e stranieri a non buttare lì i mozziconi di sigaretta – hanno richiamato oggi l’attenzione di tanti. Poi, giunti in piazza Tasso, ecco un’altra sorpresa, una colonnina multimediale sistemata quasi sotto la statua di Torquato Tasso da dove, fine al 9 agosto, grazie a delle immagini, si potrà scoprire quali danni causa l’abbandono deliberato di mozziconi e rifiuti nell’ambiente.

Immagini impattanti di pesci, tartarughe marine e altri abitanti del mare nella cui pancia finiscono i mozziconi di sigarette e oggi rappresentati in una “scena del crimine” in stile CSI posizionata accanto alla colonnina.

Basterà tutto ciò a far comprendere che non bisogna abbandonare i rifiuti e i mozziconi in giro tra sabbia, tombini? E’ quello che Marevivo, in collaborazione con la BAT (British American Tobacco) Italia, il ministero dell’Ambiente e la città di Sorrento sperano possa avvenire. Con questa campagna nuova e impattante si punta a ridurre i danni da inquinamento.

Assieme, pubblico e privato, si sono uniti per lanciare una iniziativa dal titolo emblematico “Piccoli gesti, grandi crimini” per sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze del “littering”, un fenomeno che ogni anno ‘costa’ oltre 4,5 trilioni di mozziconi disseminati nell’ambiente. Secondo gli ultimi dati della FAO ogni anno 6 trilioni di sigarette vengono fumate in tutto il mondo e, di queste, 4,5 trilioni sono disseminate nell’ambiente.

I mozziconi sono uno dei rifiuti che si trovano di più sulle spiagge, rilasciano sostanze nocive nel mare creando danni importanti all’ecosistema marino. (ANSA).